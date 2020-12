A série não deixa de ser um reflexo involuntário do bem-sucedido plano de autopromoção que a família real utiliza desde os áureos tempos do Império Britânico. Algo que foi bastante aprimorado com as mídias de massa do século XX. “Esse marketing merece tese de doutorado, ele é intergeracional. Há uma legião de fãs e admiradores em todas as partes do mundo”, diz a professora Astrid Beatriz Bodstein, de Cuiabá, estudiosa sobre realezas e protocolos. Ela é administradora do Instagram @royaltyandprotocol, um dos mais completos sobre o tema, com 44 mil seguidores. “Tem gente que não gosta da família imperial brasileira, mas admira a britânica. Dou crédito ao marketing.”

O diretor do Museu Imperial de Petrópolis, Vicente Ferreira Júnior, concorda. “Existe uma exposição dos (ingleses) dada pelas contingências históricas que talvez não tenha havido a possibilidade de refrear. No século XIX, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo. E no XX, com a definição de Elizabeth como rainha, essa publicidade foi muito bem aproveitada”.

Nosso espírito voyerista pode ter uma certa influência também nesse sucesso. Já parou para pensar que a vida da família Windsor, contada de forma serializada, não deixa de ser um reality show? “Há a questão do imaginário popular com princesas e príncipes e o interesse com celebridades, ‘Big Brother’… ‘The Crown’ junta isso e vira uma espécie de (Keeping up with the) Kardashians da realeza”, diz o fã e professor de relações internacionais da Faap, Carlos Gustavo Poggio, de São Paulo.