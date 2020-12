Porto Alegre Porto Alegre tem 105 casos casos confirmados de Covid-19 em escolas na última semana, diz prefeitura

A prefeitura publicou nesta terça-feira (8) a sétima edição do boletim informativo das instituições de ensino de Porto Alegre. Desde o início de dezembro, o município passou a oferecer testes do tipo RT-Lamp, que permitem identificar a presença do coronavírus com resultados em até 12 horas. Disponíveis a quem fizer o teste em ambiente escolar, os exames são realizados pelas equipes deslocadas para testagem dos contactantes de um caso confirmado. Todas as notificações recebem acompanhamento, avaliação e testagem, basta contactar a Secretaria Municipal de Saúde.

Esta edição do boletim mostra redução na quantidade de alunos que participaram de atividades presenciais, passando de 27.011 para 26.680 na semana de 22 a 28 de novembro. Com relação ao número de escolas que preencheram o formulário de monitoramento, passou de 394 para 355. No período, também participaram de atividades presenciais 4.558 professores e 3.931 funcionários, totalizando 35.169 pessoas.

Foram confirmados 105 casos na semana epidemiológica, sendo 48 professores, 27 funcionários e 30 alunos. A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 1,05% professores, 0,69% funcionários e 0,11% alunos. Das 355 escolas que enviaram formulário de monitoramento, 184 foram instituições de ensino privadas, 121 comunitárias, 49 públicas municipais e uma pública estadual.

Conforme dados da Central Escolas, foram avaliadas 2.539 pessoas com testes desde 2 de outubro para verificar a presença do coronavírus, das quais 1.350 alunos, 621 funcionários e 568 professores. Desses totais, 1.376 testes tiveram resultado negativo, 102 positivo, 504 estão em investigação e houve 557 recusas de coleta, quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coletar no local. Nesses casos, o recolhimento é feito em qualquer posto da rede municipal ou os alunos ficam afastados por dez dias.

As informações do boletim são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (Smed), com base em formulário preenchido semanalmente pelas instituições de ensino, no monitoramento das equipes da saúde a partir da Central de Monitoramento das Escolas e da Vigilância Epidemiológica, além de bancos de dados do sistema de notificações. Orientações em relação aos protocolos e guia para mitigação da cadeia de transmissão podem ser consultadas na cartilha disponibilizada no site do coronavírus de volta às aulas.

Educação infantil

As inscrições para a educação infantil terminam nesta quinta-feira (10). Os pais ou responsáveis podem inscrever os filhos em até três escolas perto de sua residência, sendo uma estatal e duas comunitárias. Este ano, o processo de inscrição ocorre na forma on-line em um site criado para esta finalidade. Também é possível fazer a inscrição on-line nas próprias instituições de ensino.

O comprovante da inscrição deve ser impresso ou salvo quando o processo estiver finalizado, e não será possível editar as informações posteriormente. Se houver necessidade de comprovação de documentos, o sistema exibirá as opções de agendamento. Os pais que desejam transferir alunos para outras escolas também devem realizar a inscrição. A rematrícula dos alunos atuais será automática. Todo o processo é gratuito.

O resultado será divulgado pelas escolas no dia 14. As matrículas dos contemplados serão realizadas de forma presencial, na escola, entre os dias 14 e 18. Os responsáveis devem entrar em contato com as instituições de ensino e agendar esse procedimento. Após esse período, começam as matrículas dos suplentes e o encaminhamento das crianças que não conseguiram vagas onde foram inscritas para escolas perto da região desejada.

Inscrições para quem tem dificuldade de acesso

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) disponibiliza gratuitamente computadores no térreo da sua sede (rua dos Andradas, 680, Centro Histórico), das 9h às 17h, para os pais que tiverem dificuldade para realizar o processo de inscrição on-line. Para quem desejar, ainda é possível realizar a inscrição on-line nas próprias instituições de ensino.

