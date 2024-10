Esporte LeBron e Bronny James se tornam a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na história da NBA

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Os dois entraram em quadra iniciando o segundo quarto. Foto: Instagram/Los Angeles Lakers Os dois entraram em quadra iniciando o segundo quarto. (Foto: Instagram/Los Angeles Lakers) Foto: Instagram/Los Angeles Lakers

A noite de domingo (6) foi histórica na liga de basquete profissional dos Estados Unidos, a NBA. Pode ter sido apenas um jogo de pré-temporada do Los Angeles Lakers contra o Phoenix Suns, mas LeBron e Bronny James se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogarem juntos em uma equipe profissional americana.

Os dois entraram em quadra iniciando o segundo quarto, para o deleite da multidão presente na Acrisure Arena em Palm Desert, Califórnia. Bronny, que comemorou seu 20º aniversário neste domingo, jogou por quatro minutos ao lado de seu pai superstar de 39 anos. LeBron marcou 19 pontos no primeiro tempo, mas não jogou no segundo.

O filho do astro, cuja camisa é estampada com o nome “James Jr.” nas costas, foi selecionado em 55º lugar geral pelos Lakers no draft da NBA deste ano, juntando-se ao pai na franquia. Ele terminou a partida com zero pontos e dois rebotes em 13 minutos jogados e os Lakers perderam para os Suns por 118 a 114.

Questionado sobre compartilhar esse momento no aniversário de seu filho, LeBron disse que “significa tudo. Para alguém que não teve um pai enquanto crescia, poder ter essa influência sobre seus filhos”, disse LeBron.

“Então, no fim das contas, poder trabalhar com seu filho acho que é uma das melhores coisas que um pai poderia esperar ou desejar.”

Bronny disse que descobriu que iria jogar com seu pai mais cedo no domingo. Ele acrescentou que, embora estivesse “animado”, também parecia um “jogo normal com meu companheiro de equipe.

“Só estou tentando viver o momento, fazer meu trabalho e encontrar meu papel”, acrescentou.

O técnico dos Lakers, JJ Redick, disse que está “emocionado” por fazer parte de um time com LeBron e Bronny.

“Acho que isso fala da longevidade de LeBron, mas também de sua resistência competitiva, que ele ainda consegue fazer isso no ano 22 [de NBA]”, disse Redick.

“E isso fala do trabalho que Bronny fez para chegar a esse ponto. Bronny é um garoto tão legal e é um prazer estar perto dele.”

Os Lakers têm mais quatro jogos de pré-temporada, incluindo o próximo fora de casa contra o Milwaukee Bucks. O time abrirá a temporada regular da NBA em 22 de outubro contra o Minnesota Timberwolves na Crypto.com Arena em Los Angeles.

