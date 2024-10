Política São Paulo: PSDB apoia Nunes; Tabata declara apoio a Boulos no segundo turno

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Prefeito Ricardo Nunes tentará a reeleição contra o deputado federal Guilherme Boulos. Foto: Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Prefeito Ricardo Nunes tentará a reeleição contra o deputado federal Guilherme Boulos. (Foto: Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Logo após a definição do segundo turno na capital paulista, partidos e candidatos derrotados evitaram declarar apoio a Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) na disputa para assumir a Prefeitura de São Paulo. No entanto, o PSDB já formalizou apoio a Nunes. A federação PSDB Cidadania declarou apoio a Ricardo Nunes pouco tempo depois do anúncio do resultado.

Em nota assinada pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, presidente da Federação PSDB Cidadania no Estado, a legenda informa que está “confiante” de que a trajetória de Nunes o qualifica para continuar o “importante trabalho” de transformar a cidade.

“Contamos com o apoio dos eleitores para garantir que a cidade continue no caminho do progresso”, disse a nota.

O candidato derrotado José Luiz Datena disse no dia da eleição que não vai apoiar ninguém no 2° turno. Em 2024, o PSDB registrou seu pior desempenho na capital. Já a candidata derrotada à prefeitura paulistana, a deputada Tabata Amaral (PSB) declarou apoio a Boulos. Tabata ficou em quarto lugar, com 9,91%, atrás de Pablo Marçal (PRTB), com 28,14%.

“Eu sou muito conhecida por ter posicionamentos firmes. Eu nunca me omiti. Vocês nunca vão encontrar um voto nulo, um voto de abstenção”, iniciou Tabata em coletiva de imprensa.

“Então, antes mesmo de falar com qualquer pessoa, porque eu fiz questão de vir aqui dar essa declaração sem falar com nenhum dos candidatos, eu queria dizer a vocês que, no segundo turno, eu votarei em Guilherme Boulos. Esse é um voto por convicção, não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque”, afirmou.

A parlamentar acrescentou que não irá “negociar nenhum cargo”.

