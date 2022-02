Esporte LeBron James celebra recorde de pontos na Liga Americana de Basquete

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

LeBron James anotou 26 pontos na derrota do Los Angeles Lakers para o Golden State Warriors. (Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images)

LeBron James experimentou uma noite agridoce no último sábado (12), em quadra contra o Golden State Warriors. Se os seus 26 pontos e 15 rebotes não foram suficientes para impedir a derrota do Los Angeles Lakers, a marca o possibilitou quebrar mais um recorde importante: com 44,157 mil pontos no currículo, ele ultrapassou o ídolo Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior cestinha da liga – contando temporadas regulares e playoffs.

“Em toda a minha carreira, sempre fiquei maravilhado quando me ligavam aos grandes nomes do esporte. Amo o basquete, amo fazer parte da NBA ser capaz de inspirar tantas gerações diferentes. É algo grande”, comentou LeBron, após a partida.

Hoje aos 37 anos, o astro dos Lakers já havia deixado para trás Michael Jordan, que agora ocupa a quinta colocação no ranking de pontos com 38,279 e Kobe Bryant, em quarto lugar, com 39,283 pontos.

Mas somando apenas os pontos na temporada regular, LeBron ainda terá que esperar mais um pouco para se isolar como o maior pontuador: ele está atrás de Karl Marlone (36,928 pontos) e Abdul-Jabbar (38,387).

Os Lakers enfrentam um momento crítico. Nos últimos dez jogos, venceram apenas três, ocupando a nona colocação na Conferência Oeste com uma campanha de 26 jogos e 31 derrotas.

Ainda assim, LeBron segue como o coração da franquia e em grande fase: sua média de pontos em 2022 é de 29, a maior desde a temporada 2009/2010, quando conquistou pela segunda vez o prêmio de jogador mais valioso (MVP) após ser campeão da Conferência Leste com o Cleveland Cavaliers – com média de 29,7 pontos por jogo. Ele é o terceiro maior pontuador da atual temporada, sua 19ª da carreira, atrás de Joel Embiid (29,4) e Kevin Durant (29,3).

“É difícil para mim falar sobre isso agora porque eu odeio fazer qualquer coisa quando é em meio a uma derrota, e tivemos a oportunidade de ganhar um grande jogo esta noite. Mas aprecio a oportunidade de jogar este jogo no mais alto nível”, completou o Rei.

Maiores nomes do Golden State Warriors no triunfo sobre os rivais da Califórnia, Stephen Curry e Klay Thompson se renderam a LeBron quando questionados a respeito da marca do ala.

“É louco pensar em quantos jogos ele jogou, há quanto tempo ele está fazendo isso. A longevidade é lendária. Ele já esteve em tantos play-offs, ganhou títulos e tem feito isso ano após ano. Não há sequer um fim real à vista pra isso. É uma conquista muito especial, e ele provavelmente está de olho na marca “real” de pontos (contando apenas a temporada regular). É uma loucura pensar nisso”, opinou Curry.

Além dos recordes, há pelo menos 22 jogos LeBron não tem saído de quadra com menos de 25 pontos, outra marca que impressiona. Comentando sobre o rival, Klay Thompson fez questão de aconselhar os fãs de basquete:

“Não sei por quanto tempo ele ainda vai jogar, talvez mais dois ou três anos. Mas os fãs da NBA devem apreciá-lo enquanto podem assistir a um jogador tão incrível.”

Parceria de longa data

Outro nome importante do basquete a celebrar o feito de LeBron foi a antiga dupla do Rei nos tempos de Miami Heat, Dwyane Wade:

“Nada me surpreende mais nesse ponto, mas caramba, isso é legal, meu irmão! Todo esse tempo também. Cara, você é um passador.”

O próximo confronto dos Lakers na temporada será na quinta-feira (17), contra o Utah Jazz, em Los Angeles. Quarto colocado no Oeste, o time de Donovan Mitchell e Rudy Gobert vem de uma sequência de cinco vitórias nos últimos jogos.

