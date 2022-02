Esporte Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals se enfrentam em um Super Bowl imperdível na TV Pampa; acompanhe

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Nesta edição do megaevento, a transmissão exclusiva pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul será feita pela TV Pampa, a partir das 19h. Foto: Reprodução/Twitter/Cincinnati Bengals Nesta edição do megaevento, a transmissão exclusiva pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul será feita pela TV Pampa, a partir das 19h. (Foto: Reprodução/Twitter/Cincinnati Bengals) Foto: Reprodução/Twitter/Cincinnati Bengals

Poucas vezes na história a NFL teve uma reta final tão imprevisível, com zebras, viradas milagrosas e jogos decididos nos últimos segundos. Exatamente por isso as expectativas se agigantaram em torno do Super Bowl, a grande final da liga, que acontece em Los Angeles neste domingo (13), às 20h30min (horário de Brasília). E nesta edição do megaevento, a transmissão exclusiva pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul será feita pela TV Pampa, a partir das 19h.

Em campo, duas equipes que surpreenderam. Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams mostraram que o equilíbrio é crescente na NFL atual e não dá para cravar um resultado. Em nenhum momento da temporada regular esses times estiveram no top 5 dos “power rankings” – a classificação de força das equipes feita pelo site da própria NFL. Ainda assim, nos playoffs, ambas dominaram os gramados, eliminando os favoritos que cruzaram seus caminhos.

Os Rams, por exemplo, despacharam o todo poderoso Tampa Bay Buccaneers, vencedor do último Super Bowl, comandado por Tom Brady, considerado o maior quarterback de todos os tempos. Já os Bengals bateram o Kansas City Chiefs, campeão do penúltimo Super Bowl, que tinha em campo a superestrela Patrick Mahomes.

A partida deste domingo revela uma série de contrastes: o Los Angeles Rams reuniu um elenco de veteranos com salários astronômicos. Já o Cincinnati Bengals, por sua vez, apostou em um grupo mais humilde, formado em casa com jogadores trazidos recentemente do futebol americano universitário. Sua maior estrela, o quarterback Joe Burrow, tem apenas 25 anos e está na sua segunda temporada como profissional.

Não são as franquias mais tradicionais da NFL, nem as que têm mais torcedores. Tampouco as mais vitoriosas. Mas os times da Califórnia e de Ohio prometem uma partida equilibrada e com muita técnica em campo. Tudo que o fã espera de uma boa final.

Show do Intervalo

Um dos momentos mais aguardados do Super Bowl é o show do intervalo. Com um retrospecto de nomes como Michael Jackson, Prince, Beyoncé e U2, a NFL decidiu apostar, em 2022, não em um artista, mas sim um combo de respeito. Liderado por Dr. Dre, o evento reunirá figuras lendárias do rap, como Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes e Warren “WaWa” Snipe.

Vale lembrar que em 2021, a apresentação foi comandada pelo cantor The Weeknd. Já em 2020, Jennifer Lopez e Shakira dividiram o palco.

Como assistir

O Super Bowl 56 será exibido pela TV Pampa pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, e também pela Claro Net para todo o Estado.

É possível acessar a TV Pampa de forma fácil e prática através do Aplicativo da TV Pampa para celulares, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

A TV Pampa também pode ser assistida ao vivo através do seu site: www.tvpampa.com.br.

