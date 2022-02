Política Mario Frias cancela viagem para Rússia em meio à pressão sobre gastos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

O Ministério Público que atua junto ao TCU solicitou que o órgão apure os gastos de mais de R$ 39 mil da viagem de Frias. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A viagem que o secretário especial de Cultura, Mario Frias, faria a Rússia, Hungria e Polônia foi cancelada a pedido do Palácio do Planalto, de acordo com nota divulgada pela Secretaria Especial de Cultura. Frias e assessores integrariam a comitiva do presidente Jair Bolsonaro que irá para Europa nesta segunda-feira (14) em missão oficial para Rússia e Hungria. O cancelamento vem em meio aos questionamentos sobre os gastos que a pasta teve em uma viagem para os Estados Unidos, no final do ano passado.

“Devido a orientação da Presidência, que solicitou a redução da comitiva de todos os ministérios que iriam para as agendas na Rússia e Hungria, não havia mais sentido manter a viagem para agenda apenas na Polônia, sendo cancelada a viagem para remarcar em outra data”, diz a nota da Secretaria de Cultura.

O Ministério Público que atua junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) solicitou na sexta-feira (11) que o órgão apure os gastos de mais de R$ 39 mil da viagem, realizada entre os dias 14 e 19 de dezembro de 2021. De acordo com os registros na agenda da Secretaria Especial de Cultura, durante a viagem Mario Frias se encontrou com o empresário Bruno Garcia, o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie e com dois produtores da Broadway, tradicional indústria norte-americana de teatro musical.

O subprocurador Lucas Rocha Furtado, em manifestação encaminhada ao TCU, considera a investigação necessária porque há “indícios de sobreposição de interesses particulares ao interesse público, com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da economicidade”. O relator do processo é o ministro Augusto Sherman.

No sábado (12), Mario Frias fez uma transmissão ao vivo em seu Instagram e apresentou sua justificativa para viagem para os Estados Unidos que, segundo ele, “está totalmente legal, viagem, alimentação, teste de covid”. O objetivo da viagem foi trazer ideias da Broadway para financiar o setor cultural brasileiro.

