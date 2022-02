Brasil Brasileiros procuram produtos mais baratos para fugir da inflação

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Substituição de marcas mais caras por outras mais baratas virou uma tendência ao longo dos últimos meses. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Substituição de marcas mais caras por outras mais baratas virou uma tendência ao longo dos últimos meses. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

No primeiro mês de 2022, os brasileiros consolidaram uma mudança de hábitos que era perceptível desde o início do ano passado. Especialistas apontam que a substituição de marcas mais caras por outras mais baratas virou uma tendência ao longo dos últimos meses, em função da alta inflação nos alimentos comercializados no Brasil.

O levantamento mais recente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) evidencia uma alta na busca por marcas “Low Price”, de baixo custo, entre brasileiros em 2021.

Um dos destaques no quesito são as marcas de óleos de cozinha mais baratas, que viram a demanda subir em quase 5% entre os brasileiros no ano passado, quando comparado com 2020.

Produto que registrou uma alta no preço de 66% em 12 meses, segundo o estudo, o café também seguiu a mesma tendência, onde os consumidores procuraram as marcas de valores mais modestos.

As marcas de melhores preços do grão apresentaram uma alta em 2021, enquanto o faturamento daquelas de custo médio e premium sofreram queda de 3% e 4%, respectivamente.

Os especialistas citam o principal motivo para a mudança nos hábitos alimentares: a inflação. Após fechar 2021 com a maior alta anual em seis anos, o IPCA subiu 0,54% em janeiro.

É o que aponta os dados divulgados, na última semana, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dessa forma, o índice registra o valor mais expressivo para o mês desde 2016.

“A gente percebe que os brasileiros estão buscando o melhor custo-benefício na hora de fazer compras. Essa mudança de hábitos acontece em momentos de dificuldade financeira, como é o caso atual. Em função da grande inflação, a população começa a olhar com maior carinho para as marcas mais em conta nos mercados”, explicou o coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, Ricardo Teixeira.

