Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

O presidente norte-americano afirma que busca a paz de forma diplomática. Foto: Casa Branca/Divulgação O presidente norte-americano afirma que busca a paz de forma diplomática. (Foto: Casa Branca/Divulgação) Foto: Casa Branca/Divulgação

O presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone neste domingo (13). A ligação aconteceu em meio a alertas dos Estados Unidos de que uma invasão russa da Ucrânia poderia acontecer ainda nesta semana.

Biden disse ao presidente ucraniano que os Estados Unidos responderiam “rápida e decisivamente” a novos ataques russos contra a Ucrânia, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Os dois líderes “concordaram sobre a importância de continuar a buscar diplomacia e dissuasão em resposta ao aumento militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia”, segundo o comunicado.

Biden e Putin

Os presidentes dos EUA e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, realizaram uma ligação telefônica, no sábado (12). As preocupações crescentes sobre uma possível invasão russa da Ucrânia dominam os governos ocidentais.

Biden alertou a Putin que os Estados Unidos e seus aliados responderão “decisivamente e imporão consequências rápidas e severas” à Rússia caso Putin decida invadir a Ucrânia. A chamada começou às 13h04min, horário de Brasília, e terminou mais de uma hora depois, às 14h06mi9n, disse um funcionário da Casa Branca.

O assessor presidencial russo Yury Ushakov descreveu o telefonema realizado no sábado entre os presidentes como “equilibrado e profissional”, mas disse que os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) não conseguiram abordar as principais preocupações de segurança da Rússia.

