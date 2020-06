Inter Legado pós-Copinha: jovens do Inter comemoram chance no profissional

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Praxedes, Cesinha e Guilherme Pato, são novidades nos treinamentos no CT Parque Gigante. A promoção dos jovens ao profissional vem do legado da conquista da Copa São Paulo de Futebol Jr., no início da temporada.

Durante os treinamentos, a assessoria de imprensa do clube ouviu os garotos sobre o novo momento que vivem na rotina com os atletas principais e sob o comando do técnico Eduardo Coudet. Veja o que eles disseram abaixo:

Zagueiro Carlos Eduardo

“Para mim. foi uma experiência muito boa, eu realmente não esperava. Graças a Deus estou tendo oportunidade no profissional.”

Zagueiro Pedro Henrique:

“Acho que é um prêmio do que fizemos lá. Está sendo muito especial, bem intensa. Temos aproveitado cado treino, cada aprendizado ao lado dos nossos companheiros. Tentamos nos espelhar neles para ter também uma história linda aqui no clube.”

Atacante Guilherme Pato

“Não esperava em tão pouco tempo estar aqui e realizando meu sonho de criança. Um sonho que não é só meu, mas da minha família também, já estou no Inter há 10 anos. Hoje, estou podendo estar com grandes jogadores. Está sendo um ano de muito aprendizado, a experiência com Guerrero, D’Alesssandro que são referências para mim. Estou muito feliz de estar aqui.”

Meia Cesinha

“Mudou muita coisa. Poder estar com os melhores jogadores do Brasil. Então, mudou muita coisa, poder marcar não só meu nome, mas de outros também com a conquista da Copa São Paulo. Está sendo uma experiência incrível. Guerrero, D’Alessandro, Galhardo (Thiago), que são jogadores experientes. Está sendo uma experiência incrível.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

