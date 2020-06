Inter Um treino técnico marcou a segunda sessão preparatória do Inter nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Preparação tem sequência nesta quarta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em meio ao tempo nublado da manhã desta terça-feira (9) em Porto Alegre, o grupo do Inter voltou a treinar forte no gramado do Parque Gigante. Os jogadores se apresentaram às 9h30min para a segunda sessão de trabalhos da semana, dando sequência à preparação especial para o retorno do calendário de partidas do clube – ainda sem previsão exata – após a paralisação do futebol por causa da pandemia de coronavírus.

Divididos em pequenos grupos, os atletas foram submetidos aos já rotineiros exercícios físicos, antes de passarem a uma programação que privilegiou o aspecto técnico, incluindo expedientes como as trocas rápidas de passes. Marcelo Lomba, D’Alessandro e companhia se reapresentam na manhã desta quarta-feira para mais um circuito de trabalhos.

Ídolo relembra trajetória

Primeiro atleta a atingir a casa das 500 partidas pelo Inter (em 1975) e segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa colorada, o ex-zagueiro Bibiano Pontes, que completa 73 anos nesta quinta-feira (11), concedeu entrevista ao site oficial do clube. O conteúdo pode ser conferido em www.internacional.com.br.

Ao todo, foram 523 partidas, abrangendo o período de transição do clube do estádio dos Eucaliptos (bairro Menino Deus) para o Beira-Rio (Cristal). Somente o ponta-direita Valdomiro disputou mais partidas pelo time (803). Em terceiro lugar está o meia e atual capitão D’Alessandro (483), seguido por Dorinho, da mesma posição (460). Na quinta posição está o lateral Luiz Carlos Winck (457).

Completam o ranking de atuações coloradas o atacante Claudiomiro (424), o goleiro Gainete (408), o zagueiro Mauro Galvão (396), o volante Falcão (392), o zagueiro Índio (391) e o meia Bráulio (386).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter