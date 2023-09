Rio Grande do Sul Leilão arrecada R$ 65 mil para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

O instrumento foi arrematado por R$ 20 mil pelo criador Paulo de Castro Marques, da Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG). Foto: Gisele Ortolan/Divulgação O instrumento foi arrematado por R$ 20 mil pelo criador Paulo de Castro Marques, da Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG). (Foto: Gisele Ortolan/Divulgação) Foto: Gisele Ortolan/Divulgação

O leilão Genética Reconquista, da Agropecuária Reconquista, de José Paulo Dornelles Cairoli, de Alegrete, arrecadou R$ 65 mil em doações para as vítimas das enchentes em Encantado, Muçum e Roca Sales neste sábado (23). O valor, que será repassado à União dos Vereadores do Brasil para destino às comunidades, foi obtido graças à campanha que reuniu amigos e pecuaristas e à doação de um violão autografado pelo cantor sertanejo Leonardo.

O instrumento foi arrematado por R$ 20 mil pelo criador Paulo de Castro Marques, da Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG). A disputa foi tão acirrada que o leiloeiro Fábio Crespo, da Parceria Leilões, acabou negociando pelo mesmo valor um segundo violão autografado pelo ídolo para Caio Rocha e Ibaneis Rocha, do Distrito Federal. As demais doações foram feitas de forma espontânea ao longo do remate.

“Participar dessa ação foi um presente porque nos permitiu doar mais do que recursos. Hoje entregamos nosso trabalho e todo nosso carinho a essas pessoas”, disse emocionado o leiloeiro, lembrando que o projeto contou com a articulação do jornalista Paulo Sérgio Pinto, do presidente da Uniodonto e encantadense Irno Pretto e de suas filhas Andreia e Clarissa.

A energia do bem que abriu o leilão seguiu ao longo da tarde embalando as vendas. Com pista limpa, a Reconquista fez média de R$ 12 mil para touros Angus e Brangus. “Foi um leilão incrível, com muito alto astral e que mostra mais do que a força da agropecuária para superar momentos difíceis, mas o engajamento de todo o Rio Grande do Sul e de todo o Brasil para ajudar as comunidades atingidas”, salientou o criador José Paulo Dornelles Cairoli.

