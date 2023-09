Rio Grande do Sul Terminam nesta segunda as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As provas serão realizadas nos dias 25 e 26 de novembro. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS As provas serão realizadas nos dias 25 e 26 de novembro. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Encerram nesta segunda-feira (25), as inscrições para o Concurso Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao todo, são 4.023 vagas de ingresso na graduação para o primeiro (2.654) e segundo (1.369) semestres. Além do vestibular próprio, a UFRGS utiliza o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como forma de ingresso, destinado ao preenchimento de 30% das vagas.

As inscrições, que iniciaram em 28 de agosto, devem ser realizadas pelo endereço eletrônico vestibular.ufrgs.br, até as 23h59min desta segunda.

O valor para participação no certame é de R$ 180. O candidato que obteve a isenção do pagamento deverá realizar a inscrição normalmente. Ao informar o número do CPF, o sistema de inscrição buscará automaticamente as informações.

Após conferir os dados, é necessário imprimir o boleto para pagamento, que deve ser efetuado em qualquer agência bancária, até esta terça-feira (26), em horário bancário. A inscrição provisória não será homologada pela UFRGS no caso de o pagamento ter sido agendado, mas não efetivado até a data limite.

As provas do vestibular serão aplicadas nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. A exemplo do que já ocorreu no último concurso, as provas serão realizadas em dois dias (25 e 26 de novembro), iniciando às 14h, e tendo a duração total de 5 horas e 30 minutos.

No primeiro dia de exames, serão aplicados os testes de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação. Já o segundo dia terá as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. As provas de múltipla escolha compreendem 15 questões de cada disciplina.

A lotação dos candidatos fora de Porto Alegre será feita por ordem de inscrição, considerando o número de candidatos a serem atendidos em cada município.

A edição deste ano do certame tem como novidade o curso de licenciatura em Educação no Campo – Campus Litoral Norte (Tramandaí), que oferece 21 vagas. Já a licenciatura em Pedagogia passou a oferecer 42 vagas para o período noturno e outras 42 para aulas matutinas.

Outra alteração ocorre no curso de Química bacharelado diurno, que, já no momento da inscrição, oferta 21 vagas para Química e 28 vagas para Química Industrial, enquanto na edição passada eram disponibilizadas 49 vagas para Química, e a opção era realizada após o concurso.

A ocupação das vagas oferecidas para cada curso, para este processo seletivo, se dará em dois sistemas de ingresso: por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e por Acesso Universal (Ampla Concorrência) e Reserva de Vagas.

A UFRGS reitera que, além da leitura do edital, os candidatos devem observar o Manual do Candidato, disponível para download, no site vestibular.ufrgs.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/terminam-nesta-segunda-as-inscricoes-para-o-vestibular-da-universidade-federal-do-rio-grande-do-sul/

Terminam nesta segunda as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

2023-09-24