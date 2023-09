Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre retoma distribuição de donativos nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O trabalho foi interrompido no sábado em decorrência das fortes chuvas na cidade. Foto: Divulgação/Defesa Civil O trabalho foi interrompido no sábado em decorrência das fortes chuvas na cidade. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil de Porto Alegre retoma nesta segunda-feira (25), a distribuição de donativos às famílias afetadas pela cheia do Lago Guaíba.

O trabalho – que tem o apoio do Gabinete da Primeira-Dama, Guarda Municipal, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos parceiros – foi interrompido no último sábado (23), em decorrência das fortes chuvas na cidade.

Neste domingo (24), o nível do Guaíba voltou a subir nos dois pontos de monitoramento. No Cais Mauá, a régua automática chegou à marca de 2,69 metros – 19 centímetros a mais do que a cota de alerta. Enquanto na Ilha da Pintada, a régua manual indica 2,42 metros de profundidade, 22 centímetros acima da cota de inundação.

“Dedicamos o final de semana ao atendimento das ocorrências relacionadas aos temporais. Além disso, organizamos a montagem dos kits que serão entregues pelas equipes ao longo desta semana”, afirma o coordenador-geral da Defesa Civil de Porto Alegre.

Acolhimento

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 28 pessoas – 13 adultos e 15 crianças – seguem acolhidas no Arquipélago. Dessas, 15 estão na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e 13 na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros.

Mobilidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanha a situação da avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, que segue bloqueada por acúmulo de água e com acesso local para os moradores. Três pontos de alagamento ocasionaram interrupção no trânsito neste domingo na Zona Sul.

Monitoramento

A sala de situação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) acompanha a evolução das demandas relacionadas ao clima em Porto Alegre. Atualizações em tempo real podem ser obtidas no Twitter do Ceic-POA.

Emergências

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Os serviços da prefeitura podem ser solicitados por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/defesa-civil-de-porto-alegre-retoma-distribuicao-de-donativos-nesta-segunda-feira/

Defesa Civil de Porto Alegre retoma distribuição de donativos nesta segunda-feira

2023-09-24