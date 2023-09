Porto Alegre Inscrições para Jornada de Imunizações de Porto Alegre terminam nesta segunda

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento comemora os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações em Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA O evento comemora os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações em Porto Alegre. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até esta segunda-feira (25), trabalhadores de saúde com vínculo a serviços de Porto Alegre, estudantes e professores da área da saúde e trabalhadores ou gestores de outros municípios podem se inscrever para I Jornada de Imunizações de Porto Alegre. Ao todo, são oferecidas 350 vagas e certificação aos participantes.

O evento comemora os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) na capital gaúcha e será realizado nesta sexta-feira (29) no auditório da Uniritter, na rua Orfanotrófio, 555, das 8h30 às 18h. A promoção é da secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS).

Até o momento estão confirmadas as participações do coordenador do PNI no Ministério da Saúde, Eder Gatti, e os representantes da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) Evelin Plácido e Juarez Cunha, além de servidores e ex-servidores da SMS que fazem parte da trajetória do PNI na cidade.

As inscrições podem ser realizadas pelos e-mails dvs.aep@portoalegre.rs.gov.br ou desenvolvimento@sms.prefpoa.com.br.

Já os servidores da prefeitura de Porto Alegre devem informar o nome completo, matrícula e número (172/2023) ou nome do evento. Os servidores terceirizados e pessoas sem vínculo com a prefeitura precisam informar o nome completo, CPF, RG (número, data de expedição, órgão expedidor e UF), vínculo institucional e número (172/2023) ou nome do evento.

Programação

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura – secretário da SMS, Direção da Vigilância em Saúde e representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), da Atenção Primária de Porto Alegre (DAPS), além de convidados

9h – Controvérsias e Dúvidas em Imunizações – Juarez Cunha – Sbim

9h40 – Implementação do PNI no município de Porto Alegre – Maria Aparecida Vilarino

10h20 – Coffee Break

10h50 – Desafios do PNI atual – Dr. Eder Gatti Fernandes (coordenador PNI MS)

11h30 – Gestão do PNI no município de Porto Alegre – Augusto Badin Crippa

12h – Intervalo Almoço

14h – Rotinas de Enfermagem na sala de vacinas – Evelin Plácido dos Santos – Sbim

14h40 – Vacinação em pacientes especiais – Benjamin Roitman – SBP

15h20 – Coffee Break

16h – Premiação unidades de saúde e escolas Amigas do PNI, premiação dos profissionais de saúde e dos hospitais Amigo do PNI

17h30 – Encerramento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-jornada-de-imunizacoes-de-porto-alegre-terminam-nesta-segunda/

Inscrições para Jornada de Imunizações de Porto Alegre terminam nesta segunda

2023-09-24