Política Lula recebe o primeiro-ministro do Vietnã após 15 anos da última visita de um líder do país asiático ao Brasil

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Lula e Pham Minh Chinh tiveram recentemente uma reunião bilateral durante reunião do G7, em Hiroshima, no Japão. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula e Pham Minh Chinh tiveram recentemente uma reunião bilateral durante reunião do G7, em Hiroshima, no Japão. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính, visita oficial o Brasil, após 15 anos da última visita de um líder do país asiático. Ele será recebido pelo presidente Lula nesta segunda-feira (25), às 11h, no Palácio do Planalto. No sábado (23), Chính esteve na Embraer, em São José dos Campos (SP).

Foram discutidas potenciais cooperações e oportunidades de negócios com companhias aéreas, serviços aeronáuticos, capacitação de pessoas e soluções tecnológicas para o setor aéreo do país do sudeste asiático. Atualmente, uma frota de cinco aeronaves Embraer 190 é utilizada no Vietnã.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, os mandatários tratarão de temas diversos da agenda bilateral, incluindo comércio, investimentos, ciência, tecnologia e inovação, cooperação técnica e educacional, defesa, energia renovável, entre outros.

O Vietnã é uma nação localizada no Sudeste Asiático e tem uma população de mais de 97 milhões de habitantes. Tem economia baseada na exportação de produtos agrícolas, minérios, químicos, além de uma forte indústria têxtil e de produtos eletrônicos, por abrigar fábricas de importantes multinacionais desses setores.

Os dois líderes também devem abordar questões envolvendo o Mercosul, bloco econômico regional sul-americano, e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que envolve dez países da região, além de assuntos ligados a outros fóruns internacionais.

Está prevista a assinatura de acordos de cooperação educacional, defesa, agricultura e entre academias diplomáticas. Ainda na segunda-feira, o primeiro-ministro vietnamita fará uma palestra, aberta à imprensa, sobre a relação entre Brasil e Vietnã. O evento será realizado às 17h15, no Palácio do Itamaraty.

Lula e Pham Minh Chinh tiveram uma reunião bilateral realizada durante reunião do G7, em Hiroshima, no Japão, em maio deste ano, quando trataram do comércio bilateral. Em 2022, o comércio bilateral atingiu o recorde de US$ 6,4 bilhões, um incremento de 18% em relação ao ano anterior. As exportações brasileiras somaram US$ 3,4 bilhões, e as importações ultrapassaram US$ 2,9 bilhões. O Brasil é o principal fornecedor de soja e carne suína e o segundo maior de carne de frango e algodão para o Vietnã.

2023-09-24