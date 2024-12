Porto Alegre Leilão da maior loja do Mercado Público de Porto Alegre ocorre nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serão avaliados, além do maior lance inicial, o maior tempo de atuação no ramo e a relevância cultural e histórica Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sessão pública do leilão para permissão de uso da maior loja do Mercado Púbico de Porto Alegre está marcada para esta terça-feira (03), às 10h, pelo site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. O espaço tem 388 metros quadrados e ocupa o primeiro e segundos pisos.

As atividades permitidas na loja são restaurante, rotisseria, tratoria, bar, browneria, cafeteria, casa de doces e salgados, casa de sucos, casa de chá, sorveteria, hamburgueria, lancheria, pastelaria, pizzaria, bar com fabricação própria de cerveja, bar com serviço completo sem entretenimento, choperia sem entretenimento e petiscaria.

O diferencial desta licitação está no critério de julgamento, com uma composição entre técnica e preço. Serão avaliados, além do maior lance inicial, o maior tempo de atuação no ramo e a relevância cultural e histórica, com o objetivo de valorizar aspectos relacionados à expertise e tradição no ramo gastronômico.

A outorga mensal será de R$ 26.595,74 e não está incluído o valor mensal do condomínio. Para arrematar a loja, o valor mínimo do lance será de R$ 66.489.36. O licitante vencedor terá até seis meses para se instalar, contando com seis meses de carência para o pagamento da outorga mensal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/leilao-da-maior-loja-do-mercado-publico-de-porto-alegre-ocorre-nesta-terca-feira/

Leilão da maior loja do Mercado Público de Porto Alegre ocorre nesta terça-feira

2024-12-02