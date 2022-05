Geral Leilão da Receita Federal tem iPhones, MacBooks, HDs e mais

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











De tempos em tempos, a Receita Federal realiza um leilão de itens apreendidos em aeroportos ou fronteiras. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De tempos em tempos, a Receita Federal realiza um leilão de itens apreendidos em aeroportos ou fronteiras. O mais recente começou nesta segunda-feira (2). Entre os produtos que você pode encontrar por lá estão iPhones, notebooks Dell, MacBooks Pro e até HDs Seagate. Na categoria informática, os lances começam em R$ 100.

Talvez você desconfie da viabilidade de leilões com lance inicial baixo. Mas a verdade é que os leilões da Receita Federal podem realmente valer a pena. Isso porque, muitas vezes, os produtos leiloados costumam estar em bom estado de conservação, afinal, em parte dos casos, eles foram trazidos novos ou seminovos de outros países.

O atual leilão conta com 137 lotes. O lote 12, por exemplo, tem lance inicial de R$ 300 e inclui um iPhone 7 e um Apple Watch Series 3. No lote 15 é possível arrematar um MacBook Pro de 16 polegadas (2019) com lances que começam em R$ 800.

As opções não se limitam a dispositivos da Apple. O lote 90, por exemplo, tem quatro notebooks Dell Latitude. O lance inicial é de R$ 1.300. Já o lote 125, com lance inicial em R$ 100, contém 35 unidades de um HD Seagate de 250 GB.

Passos

Como participar do leilão da Receita Federal? Não é difícil, mas dá um pouco de trabalho. Você precisa, basicamente, seguir estes passos:

– Obter um certificado digital (comprado à parte);

– Obter um código de acesso pelo Portal e-CAC;

– Acessar o site da Receita Federal e, na parte de leilão eletrônico, procurar o edital nº 0817700/000002/2022 para apresentar as suas propostas.

As propostas serão recebidas entre esta segunda-feira e o dia 16 de maio de 2022, até às 21h. A classificação destas será feita no dia 17, às 10h.

Podem participar pessoas jurídicas ou físicas. Neste último caso, é preciso ter 18 anos ou mais, ou ter emancipação.

Embora o leilão, por ser eletrônico, permita a participação a partir de qualquer lugar, a Receita Federal não envia os produtos arrematados. É necessário fazer a retirada no local indicado pelo órgão. Neste leilão, trata-se do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Este leilão tem, sobretudo, componentes eletrônicos, celulares e produtos informática. As informações são do site Tecnoblog.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral