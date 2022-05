Geral Polícia Federal prende sete pessoas com 1 tonelada de cocaína em alto-mar

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Cocaína apreendida em embarcação, a 200 milhas da costa brasileira, estava a caminho da África. (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal prendeu recentemente sete pessoas e apreendeu 945 kg de cocaína dentro de uma embarcação, que estava a 200 milhas da costa brasileira, que seguia rumo à África. A ação contou com apoio da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e da Drug Enforcement Administration (DEA).

As sete pessoas que estavam a bordo (cinco brasileiros, um espanhol e um francês), foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Os presos, a carga e a embarcação foram apresentados na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Maiores apreensões

Apesar de ser uma quantidade considerável, a apreensão de cocaína recente é ínfima perto das maiores apreensões de drogas já realizadas em todo o mundo.

Em 2018, a Polícia Federal apreendeu mais de 79 toneladas de cocaína no Brasil. Isso equivale a 6% de toda a cocaína apreendida no mundo naquele ano. É um volume significativo. Só três países tiveram uma quantidade maior de cocaína apreendida: Colômbia, Estados Unidos e Equador. A cada 100 toneladas confiscadas em 2018, 35 estavam na Colômbia e 19 nos Estados Unidos. Tanto Equador quanto Brasil ficaram com 6.

Os dados são do relatório anual do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). De acordo com o levantamento, a América do Sul foi responsável, em 2018, por 55,2% das apreensões de cocaína de todo o mundo. Na sequência vêm América do Norte, com 20,9%, e Europa Central e Leste, com 13,3% das apreensões.

Os números mundiais de apreensão da droga vêm crescendo desde 2014. De um patamar de 652 toneladas, naquele ano, saltaram para 1,3 mil toneladas em 2018. No Brasil, as apreensões triplicaram nos últimos cinco anos. Em 2014 foram apreendidas 33,9 toneladas de cocaína. Já em 2019, foram 104,6 toneladas.

