Geral Casal finge passar mal para não pagar conta de restaurante e acaba preso em Curitiba

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a polícia, conta era de aproximadamente R$ 400. Samu e PM foram chamados, e homem se identificou com nome falso. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um casal foi preso suspeito de fingir que estava passando mal para não pagar a conta de cerca de R$ 400 um restaurante, em Curitiba, segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de sábado (30), no bairro Batel.

De acordo com a polícia, os dois foram até um restaurante japonês e, após o jantar, simularam que estavam passando mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado.

Diante da suspeita de se tratar de um golpe, a Polícia Militar também foi acionada. De acordo com as investigações, o homem se apresentou com um nome falso quando os policiais chegaram.

O casal acabou sendo preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Curitiba. Segundo a Polícia Civil, os dois foram autuados por estelionato. O caso será investigado.

Calote

Um outro caso chamou atenção recentemente em Fortaleza (CE). Um homem deu um calote de mais de R$ 4 mil em um bar após se apresentar como jogador de futebol e pedir bebidas para vários clientes. Na nota fiscal constava um valor de R$ 4.363,13 no consumo de bebidas caras como whisky, espumantes, além de energéticos, cerveja, drinks, água e porções de picanha importada. Ele foi levado a delegacia, ouvido e liberado, já que o representante do restaurante não quis representar criminalmente contra o suposto atleta.

De acordo com funcionários do bar, que preferiram não se identificar, o homem chegou acompanhado de dois seguranças e dois motoristas de aplicativo. Apresentando-se como jogador de futebol, logo começou a fazer os pedidos e convidar mulheres para sentar com ele à mesa e passou a oferecer bebida a elas e para os supostos seguranças.

Ainda segundo funcionários, ele mandou garçons servirem bebidas caras até mesmo para o cantor e para a banda que se apresentavam no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral