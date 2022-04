Geral Brasileira morre baleada pelo próprio filho nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Adriana foi morta pelo filho David com um tiro de espingarda (Reprodução/Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma brasileira de 49 anos morreu após ser baleada pelo próprio filho, na cidade de Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos. Adriana Ohlson foi atingida por um tiro de espingarda disparado por David Allan Ohlson, de 18 anos. Ele está preso sem direito a fiança.

Na última quinta-feira (28), David se declarou inocente da acusação de assassinato em segundo grau com arma de fogo. Mas, de acordo com a imprensa local, o suspeito admitiu em depoimento ter atirado contra a mãe. O crime aconteceu em 8 de abril na casa da família.

No interrogatório, David afirmou ao xerife do condado de Escambia que “de todas as pessoas que ele planejava atirar, ele não esperava que sua mãe fosse uma delas”.

Aaron Ohlson, que é pai de David, foi quem ligou para a polícia e relatou o tiro. Na ocasião, ele contou que seu filho atirou em sua ex-mulher de forma acidental.

Aos investigadores, Aaron explicou que estava separado de Adriana há três semanas. O pai do suspeito também relatou ter recebido um telefonema da vítima para dizer que David estava “com mau comportamento” e, na ocasião, ela falou sobre uma arma.

Ao chegar à residência, Aaron se deparou com a ex-mulher em pé na sala de estar, e seu filho, David, sentado de pernas cruzadas no chão. O suspeito então apontou a arma para o pai e, em seguida, para a mãe. Quando Aaron tentou se aproximar, David disparou contra a vítima e imediatamente largou a espingarda no chão.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Adriana na sala de estar com um ferimento de espingarda no abdômen. Ela foi levada para o hospital onde morreu na cirurgia.

O pai de David relatou que o filho tem alguns problemas psicológicos, mas não disse quais são eles. A advogada de David, Sharon Wilson, apresentou moções ao tribunal nesta semana e entrou com declaração de inocência. A defensora também pediu para que o suspeito tenha um julgamento com júri.

Brasileira investigada

O Ministério Público da província de Modena, na Itália, abriu uma investigação para apurar a morte de Samantha Migliore, de 35 anos, após realizar um tratamento estético nos seios com uma mulher transexual brasileira identificada como Pamela Andress, de 50 anos.

O encontro delas ocorreu na última quinta-feira na casa da vítima, na comuna de Maranello. Conforme a agência de notícias Ansa, a brasileira foi contratada pelas redes sociais para um procedimento com injeções nos seios. O serviço custava 1,2 mil euros.

Segundo o marido da vítima, Antonio Bevilacqua, Pamela Andress chegou ao local com grandes seringas e potes de alumínio, parecidos com os usados para guardar alimentos. Ele conta que Samantha começou a passar mal poucos minutos depois da intervenção e perdeu a consciência ainda com as seringas nos seios.

“Em poucos minutos ela morreu em meus braços”, lamentou Bevilacqua, contando que a mulher chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

A autópsia do corpo ainda não foi finalizada, mas as autoridades suspeitam que a italiana tenha sofrido um choque anafilático, uma forma grave de reação alérgica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral