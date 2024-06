Notas Brasil Leilão de compra de arroz importado será no dia 6

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Companhia Nacional de Abastecimento vai realizar no dia 6 de junho o primeiro leilão para compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. A medida foi adotada para reduzir o preço do produto, que chegou a aumentar em até 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, Estado responsável por 70% da produção nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/leilao-de-compra-de-arroz-importado-sera-no-dia-6/

Leilão de compra de arroz importado será no dia 6

2024-05-30