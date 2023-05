Rio Grande do Sul Leilão de veículos retirados da frota do governo gaúcho será realizado em 5 de junho

O governo do Rio Grande do Sul promoverá no dia 5 de junho, às 10h, o primeiro leilão de 2023 de veículos que foram retirados da frota do Estado.

Organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o certame, do tipo maior lance, contará com 354 itens, sendo 139 veículos recuperáveis – aqueles ainda com direito à circulação –, 210 veículos irrecuperáveis – destinados somente aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata – e cinco equipamentos diversos.

Somados, os lotes têm uma avaliação inicial de R$ 1,68 milhão. Segundo o governo, o leilão dá sequência ao processo de redução de custos da frota desativada do Estado, iniciado em 2019.

Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro, no prazo máximo de até 24 horas antes do início do leilão virtual, informando um e-mail válido e observando as regras para a efetivação do cadastro.

