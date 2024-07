Colunistas Leilão na Bolsa de Valores garante R$ 219 milhões para PPP da iluminação pública em Santa Maria

Por Flavio Pereira | 20 de julho de 2024

Prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzoobon, e o presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, participaram do leilão realizado na Bolsa de Valores. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O leilão realizado ontem na Bolsa de Valores em São Paulo marcou a primeira modelagem de PPP liderada pelo BRDE. O consórcio vencedor investirá mais de R$ 219 milhões para qualificar o sistema de iluminação pública de Santa Maria, após um trabalho de estruturação de quase dois anos. O presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior, comemorou o fato de que esta foi a primeira PPP depois das enchentes de maio, “numa demonstração de confiança na nossa capacidade de uma efetiva retomada econômica. Mas acima de tudo, sinaliza ao mercado que o Rio Grande do Sul tem um leque de oportunidades para atrair parceiros privados em diferentes áreas.”

Adiada votação do projeto que altera carreiras dos servidores

Após acordo dos líderes de todas as bancadas, foi cancelada a sessão da Assembleia Legislativa que votaria ontem complexas mudanças em carreiras dos servidores e a autorização para a contratação de temporários no estado. Os líderes concordaram que será necessário mais tempo para analisar o texto do projeto de lei com 318 páginas, dividido em 130 artigos e 30 anexos. Os projetos continuam tramitando e a expectativa do governo seria de marcar nova sessão extraordinária ainda durante o recesso parlamentar que se encerra dia 31.

Garantindo votos no MDB

Para evitar surpresas e garantir os votos necessários para aprovação da matéria, o governador Eduardo Leite já havia publicado em edição extra do Diário Oficial a exoneração dos secretários Juvir Costella e Beto Fantinel, deputados do MDB.

The Economist diz que “Lula segue caminho de declínio”

A respeitada revista britânica, em matéria editorial publicada quinta-feira (18), avalia que o principal problema é a irresponsabilidade fiscal de Lula, “ou seja, o governo gastar mais do que arrecada. The Economist vai fundo na análise:

“O problema é que Lula gasta como se o país fosse muito mais rico do que é. Até agora, este ano, as despesas aumentaram uns colossais 13% acima da inflação em comparação com o mesmo período do ano passado, e o défice fiscal global é de 9% do PIB. Os gastos do governo, em todos os níveis, estão chegando a quase 50% do PIB e a dívida pública a 85%”, afirma a publicação.

Jair Bolsonaro vem a Porto Alegre oficializar chapa Melo/Tenente-Coronel Betina

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que vem ao estado no dia 26 para participar da convenção do PL de Porto Alegre. A convenção vai homologar a chapa Sebastião Melo (MDB) para prefeito e a Tenente-Coronel Betina Worm (PL) para vice. O acerto aconteceu durante reunião de Sebastião Melo com o presidente municipal do PL, deputado federal Luciano Zucco e os candidatos do PL à Câmara de Vereadores.

Governo Federal utiliza super drone para combate ao garimpo em Terras Yanomami

A propósito de notícias sobre as ações do Governo Federal no combate ao garimpo ilegal em Terras Yanomami, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República a seguinte nota:

“Para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY), a Casa de Governo introduziu o uso do drone Nauru 500, uma aeronave remotamente pilotada com capacidade de voo BVLOS (Além da Linha de Visada Visual). Este drone, operado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, é capaz de voar por até quatro horas, alcançar alturas de até seis mil pés e capturar imagens e vídeos em alta resolução. A aeronave pode voar por quatro horas e capturar imagens com alta resolução.”

Esforços do Governo Federal

“A introdução do drone Nauru 500 faz parte de um esforço mais amplo do governo federal para fortalecer os direitos dos Yanomami e assegurar a retirada dos garimpeiros de suas terras. Estas ações visam garantir que os Yanomami possam viver em paz e segurança em seu território, livre da ameaça constante do garimpo ilegal.”

