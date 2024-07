Cláudio Humberto Estados “de esquerda” têm cidades mais violentas

Por Cláudio Humberto | 19 de julho de 2024

O ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que as três cidades brasileiras mais violentas estão em estados com governadores que apoiaram o presidente Lula (PT) nas Eleições de 2022. No topo, Santana, no Amapá do governador Clécio Luís (SD); a taxa de mortes violentas intencionais (MVI) atingiu 92,9% em 2023. A cidade é seguida por Camaçari, com taxa de MVI em 90,6%; e Jequié, com MVI em 84,4%; todas duas na Bahia, do governador petista Jerônimo Rodrigues.

Estranho no ninho

O Mato Grosso é o único estado com governador oposicionista (Mauro Mendes-União) no top 10. Sorriso, em 4º, tem taxa de MVI em 77,7%.

Tá em todas

Quando apurada a letalidade policial, estados esquerdistas nadam de braçada. Jequié, outra vez na Bahia de Jerônimo Rodrigues, leva o topo.

Rio destoa

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro de Cláudio Castro (PL), é a segunda com maior letalidade policial. É o único estado oposicionista no ranking.

Apoiadores de Lula

O ranking da letalidade policial têm ainda outras duas cidades do Amapá, quatro da Bahia e duas de Sergipe, governado por Fábio Mitidieri (PSD).

Governo já torrou R$96 milhões em viagens em julho

O governo Lula (PT) conseguiu torrar mais de R$96,5 milhões com viagens nas primeiras duas semanas de julho. O total de gastos com passagens e (especialmente) diárias de servidores, terceirizados e até “convidados eventuais” pulou de R$697 milhões no dia 2, aponta a Transparência, para R$793,5 milhões no dia 17 de julho. Até o momento foram 293,1 mil voos realizados a serviço do governo Lula em 2024.

Exterior

Cerca de 16% dos gastos, diz o Portal da Transparência, foram com viagens internacionais: R$126 milhões.

Na nossa conta

Despesas com passagens, quase todas aéreas, custou ao pagador de impostos R$307 milhões até agora este ano. Diárias, R$482 milhões.

Vale sempre lembrar

O governo Lula bateu o recorde histórico com gastos de viagens em 2023: R$2,3 bilhões, dos quais R$1,4 bilhão custeou apenas diárias.

Taxad

Imposto criado pelo governo Lula sobre serviços de streaming como Netflix, o Condecine cobrará 3% da receita bruta de grandes empresas. Só no caso do Netflix, com faturamento estimado em US$4 bilhões por ano no Brasil, o governo quer tomar R$600 milhões.

Inflação mais alta

Até o Ministério da Fazenda jogou a toalha e elevou a previsão de inflação neste ano. A Secretaria de Política Econômica mudou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,7% para 3,9%.

Constrangimento

Lula tomou enquadro da Anistia Internacional após piada relativizando violência doméstica, “Além de não ter graça, o comentário de Lula normaliza uma tragédia brasileira que deveria preocupar todo mundo”.

Sobrevivência

“Não é uma questão de honra, é uma questão de sobrevivência política censurar os internautas”, anailsa o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre a sanha de Lula por regular as big techs.

Pode não

Segundo Domingos Sávio (PL-MG), Lula “não trabalha para o controle de gastos públicos e equilíbrio fiscal”. Para o deputado, o governo cria “narrativa mentirosa” e tenta culpar o Banco Central para fugir da culpa.

Upgrade

George Soares, eleito deputado estadual pelo PV do Rio Grande do Norte, trocou a Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Contas potiguar. Tomou posse como conselheiro nesta quarta-feira (17).

A desculpa de sempre

Outra vez, o presidente Lula responsabilizou a imprensa pela verborragia que acabou relativizando violência contra mulher caso o agressor seja corintiano. Sugeriu que a imprensa é que tira a frase do contexto.

Foi sucesso

Lotou evento com Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta quinta (18). Uma multidão se aglomerou perto do trio para ver o ex-presidente. O governador Cláudio Castro (PL) também marcou presença.

Pensando bem…

…em breve, no Brasil, a Lei da Regulamentação dos Memes.

PODER SEM PUDOR

Necrológico de sonho

Ex-deputado federal e atual ministro do Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrenbach era apenas um garoto de quinze anos de idade quando seu professor de Português determinou a lição do dia: cada aluno deveria imaginar como gostaria que escrevessem seu necrológico. O garoto Flávio foi o único a merecer nota dez, com a seguinte frase: “Morreu ontem aos 99 anos, vítima de marido ciumento, o ex-presidente da República Flávio Bierrenbach”.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

