Rio Grande do Sul Leilão para ajudar artistas afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul será realizado nesta quinta

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Leilão busca captar R$ 1 milhão em doação para ser destinado para entidades culturais. (Foto: Divulgação)

A Parceiros Voluntários, entidade sem fins lucrativos que atua com tecnologias sociais e promoção da cultura do voluntariado, projetos de cultura e esporte e programas de fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), vem se dedicando por diversas frentes a mitigar os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Com esse espírito, a instituição promove um leilão beneficente com cerca de 170 obras de arte, cuja renda será revertida ao setor cultural do Estado. O leilão ocorrerá nesta quinta-feira (29), às 20h, com transmissão online e gratuita e visa alcançar a meta de arrecadação de R$ 1 milhão. O evento é organizado pelo Studio Prestes com apoio institucional da Parceiros Voluntários, Arremate e Instituto Tomie Ohtake.

Até o momento, a Parceiros Voluntários já destinou o equivalente a R$ 8 milhões em diversas iniciativas para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. “Nossas ações já alcançaram mais de 300 mil pessoas atingidas pelas enchentes, além de escolas, hospitais e Organizações da Sociedade Civil. Agora, por meio deste leilão, voltamos a nossa atenção para instituições e entidades culturais do RS que serão as beneficiárias dos recursos arrecadados”, destaca Anna Paula Montini, dirigente da Parceiros Voluntários.

“Esperamos que, com esta ação, possamos dar nossa parcela de contribuição para a retomada destas atividades tão essenciais ao país”, completa Anna Paula.

Eduardo Kobra

Após leiloar, ainda em maio, uma tela feita em homenagem ao Rio Grande do Sul batizada de “Resiliência”, o artista Eduardo Kobra arrecadou mais de R$ 1,5 milhão.

“Sou muito ligado ao Rio Grande do Sul, pelas tantas vezes em que lá estive, por tantas obras que lá fiz e por tantos amigos que tenho lá. Por isso, fico profundamente triste e comovido pela tragédia que acomete essa região do Brasil”, declarou o artista à época.

A iniciativa aconteceu por meio do Instituto Kobra (IK), que também disponibilizou uma série de 500 prints da obra original para venda. A pintura original foi arrematada pelo empresário Pedro Bartelle, acionista e CEO da Vulcabras, e sua esposa, Claudia Bartelle.

Com 2,40 metro de altura e 1,95 de largura, a tela mostra uma mão erguendo a bandeira gaúcha e apresenta a Estátua do Laçador, monumento histórico de Porto Alegre feito pelo escultor brasileiro Antônio Caringi.

