Rio Grande do Sul BNDES apoia seis empresas gaúchas com R$ 220,7 milhões para capital de giro

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

o BNDES já aprovou R$ 7,17 bilhões em operações de crédito da linha emergencial do Rio Grande do Sul. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 220,7 milhões nos últimos 13 dias em operações de financiamento de capital de giro para seis empresas gaúchas, dos setores de tecnologia, saúde, comércio e serviços, com recursos do Fundo Social disponibilizados pelo programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul.

As empresas foram afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos em maio no eEtado. Elas têm unidades nos municípios de Porto Alegre, Canoas, São Sebastião do Caí, São Leopoldo, Eldorado do Sul, Igrejinha e Santa Cruz do Sul, municípios atingidos pela catástrofe ambiental e que tiveram estado de calamidade pública decretado.

A linha de capital de giro do BNDES Emergencial oferece crédito para atender necessidades imediatas, tais como pagamento de folha, pagamentos a fornecedores, recomposição de estoques e demais gastos destinados à manutenção ou retomada das atividades.

“O governo do presidente Lula tem compromisso com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Por isso, aqui no BNDES já mobilizamos mais de R$ 11 bilhões em crédito para as empresas gaúchas afetadas pela tragédia climática. Tudo isso com um ritmo seis vezes maior do que a média de aprovações de crédito mensal no estado”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Os dados mais recentes apontam que o BNDES já aprovou R$ 7,17 bilhões em operações de crédito da linha emergencial do Rio Grande do Sul. Além disso, garantiu R$ 2,09 bilhões e suspendeu outros R$ 2,01 bilhões em pagamentos.

“O Governo Federal vem atuando incansavelmente para a retomada da atividade econômica do Rio Grande do Sul. Esse apoio no capital de giro vai ser fundamental para os setores produtivos e beneficiará grande parte da população” disse o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta.

1,5 milhão de empregos

“Estamos prevendo, esse ano 1,5 milhão de empregos, dos quais 1,12 milhão virão diretamente dos recursos que o FAT repassa para o BNDES”, disse Aloizio Mercadante, na abertura do seminário “Desenvolvimento e Mundo do Trabalho – Desafios para Políticas Públicas”, na segunda-feira (26) no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ele destacou ainda a importância dos Sindicatos para a preservação e até mesmo da recuperação de direitos trabalhistas. Parceria do BNDES com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Centrais Sindicais (CUT, UGT, FS, CTB, NSCT, CSB) e Fundação Friedrich Ebert (FES), o evento contou com outras autoridades, especialistas e estudiosos, brasileiros e internacionais, para debater os desafios atuais e futuros das relações trabalhistas. As informações são da Agência BNDES de Notícias.

