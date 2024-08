Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra saldo positivo de 45 mil postos de trabalho de janeiro a julho

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O setor de serviços e a indústria contabilizaram os maiores saldos no período. Foto: ABr O setor de serviços e a indústria contabilizaram os maiores saldos no período. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou 914.489 admissões e 869.160 demissões, totalizando saldo positivo de 45.329 postos de trabalho de janeiro a julho deste ano, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, nesta quarta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O setor de serviços e a indústria contabilizaram os maiores saldos no período: 22.801 e 19.841 postos, respectivamente. A construção também teve desempenho positivo no acumulado do ano com 6.107 postos criados. Por outro lado, a agropecuária e o comércio registraram saldo negativo de – 1.096 e -2.324 postos, respectivamente.

Somente no mês de julho, foram registradas 129.392 admissões e 122.702 desligamentos, totalizando saldo de 6.690 postos. O setor de serviços e a construção contabilizaram os maiores saldos (2.249 e 2.090, respectivamente), seguidos pelo comércio (1.344) e a indústria (1.163). No período, apenas a agropecuária apresentou saldo negativo de -156 postos.

Os municípios que apresentaram os maiores saldos no acumulado do ano foram:

* Caxias do Sul (6.205);

* Porto Alegre (5.380);

* Santa Cruz do Sul (4.170);

* Passo Fundo (3.854);

* Venâncio Aires (1.784);

* Gravataí (1.764);

* Cachoeirinha (1.550);

* Vacaria (1.484);

* Bento Gonçalves (1.345);

* Rio Grande (1.342).

Os municípios que registraram os maiores saldos em julho foram:

* Porto Alegre (686);

* Passo Fundo (594);

* Cachoeirinha (447);

* Gravataí (413);

* Pelotas (358);

* Rio Grande (351);

* Taquara (314);

* Caxias do Sul (291);

* São Leopoldo (238);

* Novo Hamburgo (214).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-registra-saldo-positivo-de-45-mil-postos-de-trabalho-de-janeiro-a-julho/

Rio Grande do Sul registra saldo positivo de 45 mil postos de trabalho de janeiro a julho

2024-08-28