Brasil Golpe envolvendo máquinas de bichinhos de pelúcia é investigado no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Três funcionários de empresas alvos foram levados para a delegacia para prestarem depoimento. Foto: Reprodução

A segunda fase da Operação Mãos Leves, a qual investiga quadrilhas que dão golpe explorando máquinas de bichinhos de pelúcia, teve início nesta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro. A Polícia Civil tem elementos para acreditar que a quadrilha de fraudava máquinas de bichinhos de pelúcia tem relação com o jogo do bicho ou com a milícia. Três funcionários de empresas alvos foram levados para a delegacia para prestarem depoimento.

O delegado Pedro Brasil afirma que o material encontrado na ação dá indícios de envolvimento de organizações criminosas. Em um galpão,, agentes encontraram máquinas estavam destinados a shoppings do Rio. Segundo a polícia, o galpão funciona como sede de uma empresa. No local havia dezenas de máquinas e centenas de brinquedos que peritos identificaram serem pirateados. A delegacia especializada descobriu que o grupo instala em cada equipamento um contador de jogadas que interfere na corrente elétrica que alimenta a grua para fisgar as pelúcias — que o cliente acredita controlar.

Segundo as investigações, somente após um determinado número de créditos o grampo libera a potência necessária para a garra pegar um brinquedo. Na maioria das tentativas, portanto, a pessoa vai perder dinheiro, porque a máquina não terá a força suficiente para capturar um bichinho — fora a dificuldade natural de acertar a jogada.

No galpão, a polícia encontrou baias identificadas com nomes de shoppings. As máquinas adulteradas eram colocadas nessas divisórias e encaminhadas para esses endereços. Segundo o delegado Pedro Brasil, todos os aparelhos encontrados estavam com o contador de jogadas.

As investigações tiveram início após informações de que duas empresas utilizavam bonecos falsificados de personagens de marcas registradas em máquinas localizadas em diversos shoppings centers do Grande Rio. Tal notícia permitiu o início da 1ª fase da Operação Mãos Leves, em maio, onde máquinas e grande quantidade de pelúcias foram apreendidas.

No transcorrer do inquérito, após exames realizados por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), ficou demonstrado que o sistema era adulterado.

“Dessa forma, torna-se evidente que se trata de um processo fraudulento para enganar os consumidores, que acreditam que a obtenção do ganho depende da sua habilidade ao operar a grua, mas, segundo a perícia, depende exclusiva ou principalmente da sorte”, afirmou a polícia.

Foi apurado também que um dos alvos já foi investigado pela prática de jogo de azar vinculado a máquinas caça-níqueis, o que levantou a suspeita da participação do Jogo do Bicho na atividade.

Nesta quarta, além das máquinas e das pelúcias, foram apreendidos celulares, computadores, notebooks, tablets e documentos, que serão examinados para que a Polícia Civil tente desvendar a estrutura do grupo criminoso. O objetivo é também identificar a participação de outros integrantes e de organizações criminosas envolvidas. Os investigados podem responder por crimes contra a economia popular, contra o consumidor, contra a propriedade imaterial e associação criminosa, além da contravenção de jogo de azar. As investigações também prosseguirão para apurar eventual prática de lavagem de dinheiro.

