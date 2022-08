Rio Grande do Sul Leilão virtual do Detran gaúcho tem mais de 500 veículos e sucatas nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

O público em geral pode arrematar 135 veículos com documentação. Foto: DetranRS/Divulgação Pregão on-line começa às 10h, com transmissão pela internet. (Foto: DetranRS/Divulgação) Foto: DetranRS/Divulgação

Em mais um leilão virtual de veículos e sucatas, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) coloca à venda 534 itens de Centros de Remoção e Depósito (CRDs) do Litoral Norte – Tramandaí, Cidreira, Santo Antônio da Patrulha, Imbé, Mostardas, Capivari do Sul, Osório e Balneário Pinhal. O pregão começa às 10h no site nsleiloes.lel.br.

O público em geral pode arrematar 135 veículos com documentação, aptos a circular novamente, sem restrições policiais ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Dentre os modelos disponíveis estão um Renault Duster 16D 4×2 2012-2013 com preço de R$ 12.700 e um Hyundai Tucson GLS 27L 2005-2006 com lance mínimo de R$ 10.300.

Já os Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) credenciados pelo órgão estadual podem adquirir 399 lotes de sucatas, para fins de comércio das peças ou reciclagem.

Leilão virtual

A forma de realização é similar à realizada presencialmente. Em vídeo transmitido ao vivo, o leiloeiro apresenta os lotes e os participantes enviam seus lances on-line.

Será considerado vencedor o licitante que tiver apresentado a maior oferta aceita pela leiloeira, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do pregão.

Também são aceitos pré-lances on-line, enviados antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que recebem ofertas nessa modalidade já iniciam a sessão a partir do maior lance registrado no sistema.

Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance. Em caso de dúvidas, o site é detran.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

