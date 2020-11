Bem-Estar Leite materno é fonte improvável de transmissão de coronavírus, diz agência dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês) divulgou uma orientação atualizada nessa segunda-feira (16) para mulheres que estão amamentando e sejam casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. A agência disse que o leite materno “não é uma fonte provável de infecção”.

Anteriormente, o CDC havia afirmado que não sabia se mães podiam transmitir o vírus para o bebê ao amamentar.

A agência informou que uma mulher com suspeita ou confirmação da doença precisa seguir algumas medidas quando estiver isolada. A criança amamentada deve ser considerada um contato próximo e colocada em quarentena durante o período de isolamento recomendado aos pais e por 14 dias seguintes.

As orientações também incluem as seguintes precauções durante a amamentação para mães com suspeita ou confirmação do novo coronavírus: lavar as mãos antes de pegar o bebê ou tirar o leite; usar uma máscara quando estiver a menos de 2 metros da criança; limpar e desinfetar as bombinhas de tirar leite.

Se a mãe preferir não amamentar ou dar mamadeira ao bebê enquanto estiver doente, o CDC diz que um cuidador ou cuidadora saudável pode dar o leite materno à criança. Se o bebê apresentar sintomas ou tiver Covid-19, a agência recomenda que a mãe use máscara ao amamentar e lave as mãos com frequência.

