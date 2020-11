Rio Grande do Sul Incêndio atinge loja em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fogo foi controlado por volta das 7h Foto: Divulgação Fogo foi controlado por volta de 7h desta terça-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (17), uma loja na avenida principal da praia de Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho.

As chamas causaram uma grande coluna de fumaça preta. O fogo foi controlado por volta das 7h pelo Corpo de Bombeiros de Torres e municípios próximos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do fogo na Loja Loucura por 10, localizada na avenida Assis Brasil, estão sendo investigadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul