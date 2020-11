Polícia Preso autor de latrocínios em Alvorada

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (17) um criminoso responsável por dois latrocínios, sendo um consumado e outro uma tentativa, que foram cometidos em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os roubos, com mortes das vítimas, ocorreram respectivamente nos dias 04 de outubro passado e 09 deste mês.

O autor de ambos crimes é um adolescente de 17 anos que foi localizado durante investigação dos agentes da 1ª DP de Alvorada, sob comando do delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, em Tramandaí, no Litoral Norte. Antes da prisão, os agentes realizaram diligências na segunda-feira em Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí

O primeiro latrocínio ocorreu em torno das 22h do dia 04 de outubro. Um motorista de aplicativo, de 43 anos, foi solicitado para fazer uma corrida com seu Renault Sandero desde o bairro Maria Regina, em Alvorada, até o bairro Santa Teresa, em São Leopoldo.

Durante o trajeto, o criminoso anunciou o assalto com o uso de uma faca e uma soqueira. A vítima teve o corpo abandonado depois em via pública em São Leopoldo. O veículo e o telefone celular foram roubados, mas o carro foi encontrado depois.

Já na tentativa de latrocínio, ocorrida por volta das 15h do último dia 09, o assaltante com uma faca golpeou por pelo menos cinco vezes uma mulher, de 43 anos, que estava em um Volkswagen Voyage no bairro Maria Regina, em Alvorada.

Ela foi atingida na região do pescoço e foi deixada em um local ermo, mas sobreviveu apesar dos graves ferimentos. O veículo e telefone celular dela também foram levados. O automóvel foi igualmente recuperado.

