Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Leite se reuniu com Simone Tebet na quarta-feira e tenta se viabilizar como o nome da chamada terceira via nas eleições deste ano. Foto: Divulgação Leite se reuniu com Simone Tebet na quarta-feira e tenta se viabilizar como o nome da chamada terceira via nas eleições deste ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite sugeriu um possível apoio do PSDB ao MDB no Rio Grande do Sul em troca de uma aliança com a pré-candidata do MDB ao Planalto, senadora Simone Tebet, de acordo com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles. Caso a parceria avance, a cabeça dessa possível chapa da chamada terceira via poderia ser de Leite ou Tebet.

Leite se reuniu com Simone Tebet na quarta-feira (6), em Brasília (DF), e na quinta-feira (7) com o coordenador do plano de governo da senadora, o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto. Ambos são do MDB.

Nos encontros, Leite disse que um acordo nacional entre os dois facilitaria um arranjo no Rio Grande do Sul, com Leite apoiando o escolhido pelo MDB para concorrer ao governo do estado.

A aliança entre Tebet e Leite não pressupõe que um ou outro seja cabeça de chapa, e Leite teria afirmado que está aberto tanto a apoiar Tebet quanto a ser apoiado por ela ao Planalto.

Para todo o acordo funcionar, entretanto, Leite precisa conquistar o aval do próprio PSDB, já que o pré-candidato do seu partido é o ex-governador de São Paulo João Doria, que venceu as prévias partidárias em novembro. O gaúcho teria relatado nos encontros que acredita na possibilidade de reverter esse quadro.

