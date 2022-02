Esporte Lenda do futebol americano, Tom Brady diz que ainda não se decidiu sobre aposentadoria

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Tom Brady é o quarterback mais velho a vencer um Super Bowl, aos 43 anos. (Foto: Reprodução)

Tom Brady disse nesta segunda-feira (31) que ainda não tomou uma decisão referente a sua aposentadoria, conforme havia especulado a imprensa americana no final de semana. No programa de rádio dele, “Let’s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray”, o atleta, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, declarou não saber ainda se voltará ou não para sua 23ª temporada na NFL.

“Ainda estou passando pelo processo pelo qual disse que estava passando”, disse Brady, de 44 anos. “Às vezes leva algum tempo para realmente avaliar como você se sente, o que você quer fazer. E acho que quando for a hora certa, estarei pronto para tomar uma decisão de uma forma ou de outra. Literalmente é o dia-a-dia comigo. Estou apenas tentando fazer o melhor que posso todos os dias e, você sabe, avaliar as coisas à medida que elas surgem e tentar tomar uma ótima decisão para mim e minha família. Quando eu souber, saberei, e enquanto não souber, não sei. E eu não vou correr para uma conclusão sobre isso.”

No último sábado, Adam Schefter e Jeff Darlington, da ESPN, informaram que Brady estava planejando se aposentar.

Recordes quebrados

Veja abaixo uma série de recordes quebrados pelo ídolo:

– Mais vitórias no Super Bowl: os sete títulos, seis nos Patriots e um nos Bucs, o colocaram a dois de distância do defensor Charles Haley, que venceu cinco anéis com San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Falando de quarterbacks, a distância, é de Joe Montana e Terry Bradshaw, que possuem quatro conquistas cada.

– Mais aparições no Super Bowl: são 10. Ao todo, ele apareceu em 18% de todos os Super Bowls da história. O mais próximo disso é o defensor Mike Lodish com seis aparições entre Bills e Broncos.

– Mais prêmios de MVP no Super Bowl: foi o MVP dos Super Bowls 36, 38, 49 e 51 nos Patriots e no 55 com Tampa Bay. O mais próximo é Joe Montana, com três premiações.

– Mais passes completos em Super Bowl: são 277 na finalíssima. Esse número é maior que os próximos três da lista juntos: Peyton Manning (103), Kurt Warner (83) e Joe Montana (83).

– Mais passes para touchdown no Super Bowl: Brady soma 21 TDs em finais. Joe Montana possui 11 passes para touchdown em quatro aparições na decisão.

– Mais passes completos em um único Super Bowl: foram 43 passes completos na virada diante dos Falcons. Na ocasião, ele quebrou a própria marca de 37.

Brady também é o único atleta da história da NFL a conquistar o Super Bowl em três décadas diferentes: foram três na de 2000 (nos Super Bowls 36, 38, 39 com os Patriots), três na de 2010 (Super Bowls 49, 51, 53 também com os Patriots) e com o Tampa Bay Buccaneers na de 2020 (no 55).

Ele também é o quarterback mais velho a vencer um Super Bowl, aos 43 anos. Tom Brady já era dono do recorde ao ficar com o título em 2018 – quando venceu o Super Bowl 53 aos 41 anos de idade.

Nesta temporada, Brady liderou a liga em passes para touchdown na temporada (43) e em jardas aéreas (5.316). Com o desempenho, o quarterback é um dos candidatos ao prêmio de MVP da temporada.

Brady passou por 22 temporadas, sendo 20 delas com a camisa do New England Patriots, onde fez parte de uma das maiores dinastias da história da liga. Ao todo, Tom disputou 10 Super Bowls na carreira, sendo derrotado duas vezes para o New York Giants (2007 e 2011), e uma vez pelo Philadelphia Eagles (2018). As informações são do jornal O Globo.

