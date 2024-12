Futebol Lenda do futebol argentino diz que Cristiano Ronaldo é melhor que Messi: “Hoje é um a menos em campo”

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Hugo Gatti fez duras críticas ao camisa 10 da Seleção Argentina. Foto: Divulgação/Fifa Hugo Gatti fez duras críticas ao camisa 10 da Seleção Argentina. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para muitos argentinos, a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar colocou de vez Lionel Messi entre os imortais do futebol mundial. Para Hugo Gatti, porém, a história é outra. Em entrevista ao jornal La Nación, o ídolo do Boca Juniors fez duras críticas ao camisa 10 da Seleção Argentina.

“A Argentina teve sorte, porque, se a Copa do Mundo tivesse sido disputada na Argentina, não a teria vencido. Ganhou porque jogava em um lugar onde não gostam de futebol e queriam, não que a Argentina fosse campeã, mas que o Messi fosse para poder dizer que ele é o melhor do mundo. Essa é a realidade”, disparou o ex-goleiro.

“Para mim, o melhor do mundo é Kylian Mbappé. Você viu o que aconteceu na final da Copa do Mundo? Foi Mbappé contra a Argentina. Ele está vivo, tem a cara do Pelé. Agora não está tão bem, mas o que você quer? O Real Madrid é o maior banco de testes do mundo”, completou.

Gatti ainda foi além. Mesmo sendo argentino, surpreendeu ao dizer que prefere Cristiano Ronaldo a Messi – e voltou a tecer críticas duras ao camisa 10. “Cristiano é melhor que ele, parece um garoto de 20 anos, fisicamente”.

“(Messi) pode chegar na próxima Copa, mas será um a menos. Hoje é um a menos. Está jogando futebol country nos Estados Unidos. Cristiano está na Arábia, mas é mais corajoso jogar lá. Todo mundo joga lá. Cristiano, limitado, é um fenômeno. Limitado é melhor que Messi. E é limitado porque não tem as condições do Messi, mas jogou nas melhores equipes do mundo”, seguiu.

“Onde Messi jogou? No Barcelona e na seleção argentina, não se esforçou para jogar em outros times, outros países. E ele teve oportunidades. Eu não desgosto de Messi, mas ele jogou um futebol fácil, em um Barcelona onde assobiavam para ele por tudo, onde tinha um grande time que jogava por ele”, acrescentou.

Morando em Madri, o ex-goleiro chegou a ter contato com Cristiano Ronaldo quando o português atuava pelo Real Madrid – e os dois possuem boa relação. “Ele é um menino muito generoso, me ama muito. Na polêmica entre Messi e ele, eu disse que ficaria com ele”.

“Diego (Maradona) tem uma atração, uma adoração, Messi não transmite isso. Gosto do número 1 que provoca, como Cristiano, como o Diego. Se não, não é o número 1”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/lenda-do-futebol-argentino-diz-que-cristiano-ronaldo-e-melhor-que-messi-hoje-e-um-a-menos-em-campo/

Lenda do futebol argentino diz que Cristiano Ronaldo é melhor que Messi: “Hoje é um a menos em campo”

2024-12-24