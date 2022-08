Política Leonardo Busatto assume a Secretaria Fazenda do Estado

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sobre os desafios para a gestão da pasta, o novo secretário destacou que estão focados em manter os avanços alcançados com responsabilidade fiscal. Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini Sobre os desafios para a gestão da pasta, o novo secretário destacou que estão focados em manter os avanços alcançados com responsabilidade fiscal. (Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini) Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (4), no Palácio Piratini, o governador Ranolfo Vieira Júnior deu posse ao novo secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, que sucede a Marco Aurelio Cardoso.

“Desejo muito êxito ao secretário Busatto na missão de liderar essa importante secretaria e o seu quadro tão qualificado de servidores. Tenho certeza de que tem toda a competência e experiência para seguir com esse trabalho. Assim como tem sido até o momento, não nos desviaremos um milímetro sequer do equilíbrio fiscal”, disse o governador.

Até então, Busatto era titular da Secretaria Extraordinária de Parcerias, responsável pela condução do programa para promoção de concessões e parcerias público-privadas (PPP) no Estado. Em um primeiro momento, o secretário acumulará a liderança das duas pastas.

Ao falar sobre o desafio que assume, Busatto relembrou a sua trajetória como servidor público do órgão desde 2007 e a experiência como secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre. O economista também prestou agradecimentos aos familiares e se emocionou ao lembrar do pai, Cezar Busatto, falecido em 2018, que liderou a Fazenda estadual de 1995 a 1998. “Foi uma inspiração. Infelizmente não o tenho mais aqui fisicamente e não pude contar sobre esse momento, mas sei que ele está orgulhoso”, afirmou.

Sobre os desafios para a gestão da pasta, o novo secretário destacou que estão focados em manter os avanços alcançados com responsabilidade fiscal. “É uma secretária fundamental para a vida das pessoas, para viabilizar a realização de políticas públicas”, observou.

O governador agradeceu a Marco Aurelio pela sua contribuição para o Rio Grande do Sul. “Chegou em um momento em que o Estado vivia a sua mais grave crise fiscal e, com muita qualificação e abnegação, conseguiu liderar essa secretaria e ajudar a promover transformações fundamentais”, reconheceu Ranolfo.

Perfil

Economista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem trajetória de 16 anos no serviço público. Em 2006, ingressou na Secretaria de Planejamento. No ano seguinte, foi admitido em concurso público como auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. Em 2015 e 2016, atuou como subsecretário do Tesouro do Estado.

Antes de voltar ao Executivo estadual, foi secretário da Fazenda de Porto Alegre de janeiro de 2017 até abril de 2020, quando passou a assessorar o secretário estadual da Fazenda. Em janeiro de 2021, assumiu como titular da Secretaria Extraordinária de Parcerias.

Busatto é especialista em Administração Pública Eficaz pela UFRGS e em Theory and Operation of a Modern National Economy pela George Washington University.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política