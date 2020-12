Mundo Leonardo diz que não é hora de tratar de Messi no PSG e revela avanço em renovação de Mbappé

6 de dezembro de 2020

Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ao longo desta semana, ganhou grande repercussão a possibilidade do craque argentino Lionel Messi vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Diretor esportivo do PSG, o ex-lateral-esquerdo Leonardo, campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, falou sobre o tema e pregou respeito ao Barcelona, clube com quem Messi tem contrato vigente. Segundo ele, ainda é muito cedo para falar de contratações.

“Deve-se manter o respeito. Messi é jogador do Barcelona. Não gostamos quando se trata de nossos jogadores e, por isso, não tratamos de jogadores de outras equipes. Não é momento de se pensar em mercado de transferências”, afirmou Leonardo. Toda essa história ganhou impulso com as declarações do atacante brasileiro Neymar, após o jogo do PSG com o Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa.

“O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano teremos de fazer isso”, revelou Neymar. A dúvida paira também sobre o destino de Neymar. O brasileiro quer jogar com Messi, mas onde? Em Paris, Barcelona ou em um terceiro time?

Leonardo aproveitou a oportunidade para falar da possibilidade de renovação com Kylian Mbappé, que tem contrato até junho de 2022 e também tem sua transferência especulada para outras grandes equipes da Europa. “Estamos conversando, queremos continuar conversando e acho que o Mbappé também quer. Agora é hora de se ter uma ideia mais clara sobre seu futuro. Demos passos adiante em comparação a 10 dias atrás”, avaliou o brasileiro.

Rafinha

Sem Neymar e Marquinhos, poupados para o duelo decisivo contra o Istanbul, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, o PSG teve como principal destaque na vitória sobre o Montpellier por 3 a 1 no sábado (5), o meia Rafinha, que assistiu Moise Kean no segundo tento marcado.

“Conheço o Rafinha há muitos anos, é um jogador que mostra sua qualidade desde os tempos de Barcelona. Ele é um cara extraordinário, muito inteligente, super humilde, atencioso. Fez uma boa partida em Manchester, outro jogo incrível e estou muito feliz por ele”, apontou o técnico alemão. Líder isolado da Ligue 1, o PSG chegou à nona vitória em 13 rodadas, com 28 pontos.

Anunciado de última hora na janela de transferências, Rafinha assinou com o PSG até junho de 2023, após acertar a sua saída do Barcelona.

Com grande visibilidade, o brasileiro tem sido o principal nome do meio-campo parisiense, mostrando-se disponível e criativo com a bola durante o duelo contra o Montpellier. Uma partida de referência para quem já havia se destacado contra o Manchester United no meio da semana.

Com Di Maria, Rafinha foi acima de tudo o líder técnico do PSG. Ele confirma partida após partida que pode se tornar uma parte importante do time. É agora uma alternativa de luxo e que agora pode lhe render outras perspectivas.

