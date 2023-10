Inter Lesionado, lateral-direito Hugo Mallo vira desfalque do Inter por três semanas

22 de outubro de 2023

O lateral-direito Hugo Mallo teve lesão muscular confirmada na coxa esquerda e desfalca o Inter pelas próximas três semanas. O espanhol será baixa pelos próximos 20 dias devido ao problema na coxa esquerda, sofrido na derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova.

Mallo, que também atua como zagueiro, chegou a revezar com Bustos na posição e foi titular nos dois jogos contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores da América. O espanhol, de 32 anos, tem contrato até agosto de 2024.

Hugo Mallo jogou 14 temporadas pelo Celta de Vigo e foi anunciado pelo Inter em agosto deste ano. Capitão da equipe nas últimas temporadas, o defensor jogou toda a sua carreira no clube espanhol. Entre competições nacionais e internacionais da elite do futebol europeu, atuou por mais de 400 jogos.

Ao longo dos anos, Mallo se tornou o atleta com mais partidas no Campeonato Espanhol na história do clube. Eduardo Coudet foi treinador do lateral durante passagem no Celta.

Lesionado, lateral-direito Hugo Mallo vira desfalque do Inter por três semanas

2023-10-22