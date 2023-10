Porto Alegre Mais de 15 mil doses de vacina foram aplicadas no Dia D da Multivacinação em Porto Alegre

22 de outubro de 2023

Na Capital, o dia contou com 134 unidades de saúde abertas e equipes volantes. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre se mobilizou no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de um maior número possível de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Dados informados dela Direção de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indicam que, apenas no sábado (21), foram aplicadas 15.624 doses de vacinas.

Os dados são parciais e sujeitos a revisão. O dia contou com 134 unidades de saúde abertas e equipes volantes que circularam por diversas regiões da cidade, envolvendo mais de 1,3 mil profissionais, com passe livre nos ônibus para facilitar o deslocamento do público. Nesta segunda-feira (23), serão divulgados dados do e-SUS.

Na Vila Tronco, o avô da Manuela, 5 anos, e do bebê Murilo, com um ano de idade, o carpinteiro Paulo Costa, 57, ficou responsável por levar os netos para atualizar a caderneta de vacinação. Orgulhosa, a menina mostrava o braço adesivado pós-vacina da covid. “Sou sempre corajosa”, brincou. Ao lado do avô, fez uma grande festa quando o irmão, ao tomar as vacinas para pneumo, meningocócica, febre amarela e poliomielite, não chorou. Pelo contrário: bateu palmas para celebrar.

“Estamos muito orgulhosos com a mobilização das nossas equipes, com mais de 1,3 mil profissionais mobilizados para fazer este dia D da vacinação acontecer e ser um sucesso”, comemorou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter. “As comunidades também se mobilizaram e levaram as crianças e adolescentes para fortalecer o seu bem mais precioso, que é a saúde”, completa.

A diretora de Atenção Primária, Vânia Frantz, elogiou o esforço das equipes, relembrando que há anos não via um engajamento tão grande em campanha de multivacinação. “Cada profissional foi fundamental, mobilizando suas equipes e comunidades com criatividade, alegria e acolhimento”, afirma. “Foi um momento muito significativo para Porto Alegre, de organização e acolhida por esse movimento bonito de resgate daquilo que a gente acredita: a vacinação raiz.” Para chamar a atenção da criançada, os serviços ofereceram atividades diversificadas, como pintura, brinquedos e bolinho.

As unidades de saúde permanecem abertas a partir desta segunda-feira, 23, para imunizar quem ainda não conseguiu comparecer. A multivacinação prossegue no Rio Grande do Sul até sábado (28).

Veja os horários que as seguintes unidades de saúde funcionarão no próximo fim de semana:

*CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

*US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

*US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 – Cefer 1)

*US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

*US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

*US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

*US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

*US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

*US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227).

