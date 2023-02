Futebol Lesões ameaçam presença de Neymar na Copa de 2026

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Neymar não consegue uma sequência boa desde 2017, quando se transferiu para o PSG.(Foto: Reprodução de vídeo)

Na rodada do último fim de semana do Campeonato Francês, no jogo em que o PSG venceu o Lille por 4 a 3, Neymar deixou o campo chorando por causa de uma torção no tornozelo direito. Exames de imagem mostraram que a lesão deve deixá-lo fora de atividade provavelmente por algumas semanas. Se fosse um caso isolado, o problema não teria tanta repercussão.

A questão é que Neymar não consegue uma sequência boa desde 2017, quando se transferiu para o PSG. Volta e meia, vê-se envolvido com as mais diversas lesões, que trazem no combo a falta de condições físicas ideais. Essa constatação permite abrir uma discussão: o jogador estará apto para disputar a Copa do Mundo de 2026?

Com 31 anos, Neymar já fez a curva descendente de sua carreira, principalmente devido ao tempo que passa sob os cuidados dos profissionais de saúde do PSG. Dono de rara habilidade e melhor driblador surgido no Brasil na última década, ele mesmo não garante que tem como objetivo o próximo Mundial.

Ainda tenta lidar com os fracassos nas Copas de 2014, 2018 e 2022. Em todas, era o protagonista da Seleção Brasileira. De todo modo, seja lá quem for escolhido como novo técnico do time pentacampeão, Neymar permanecerá como referência da Seleção e pode pavimentar seu caminho para o que seria sua última chance de vencer uma Copa do Mundo – vai depender das contusões e lesões que o acometerão até lá.

Nova lesão

Após exames médicos realizados nessa terça-feira (21), o atacante brasileiro Neymar teve uma lesão ligamentar diagnosticada no tornozelo direito, informou o PSG. O craque se machucou no último domingo (19) diante do Lille, chegando a deixar o campo de maca e chorando.

“Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr , com lesão ligamentar. Um novo exame será feito no início da próxima semana”, diz o comunicado do clube francês.

O departamento médico do PSG não informou por quanto tempo o jogador ficará afastado dos gramados, mas especulava-se antes dos informes desta terça que seja de três a quatro semanas.

Se cumprido esse período de cerca de quatro semanas, Neymar seria desfalque para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na Alemanha, no dia 8 de março. Na ida, em Paris, o time bávaro venceu por 1 a 0.

A lesão é no mesmo local que Neymar machucou durante a Copa do Mundo do Catar. Ela ocorreu após uma jogada na qual o volante Benjamim Andre, do Lille, chegou para marcar Neymar, que acabou torcendo o tornozelo devido à carga do rival por trás.

