Futebol Neymar lamenta lesão, mostra tratamento e recebe o apoio de Mbappé

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Jogador machucou o tornozelo direito, o mesmo que lesionou na Copa do Mundo do Catar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito no último domingo (19), Neymar se manifestou e deixou clara a sua chateação com mais um problema físico em um momento decisivo da temporada. O atacante do PSG fez uma postagem em suas redes sociais, na qual mostrou o tratamento no pé direito horas depois do confronto contra o Lille. E não escondeu sua chateação.

“De novo e de novo”, escreveu o craque.

Foi através das redes sociais, também, que o camisa 10 do PSG recebeu o apoio de seu companheiro Mbappé. O astro francês postou um texto prestando solidariedade a Neymar, que repostou a mensagem e agradeceu.

“Siga forte, Neymar. Todo o time está esperando por você em breve. Vamos, irmão!”, escreveu Mbappé.

Neymar sofreu a lesão no segundo tempo do confronto contra o Lille pelo Campeonato Francês, depois de marcar um gol e dar uma assistência na vitória do PSG. Horas depois, o clube informou que o jogador de 31 anos fez uma ressonância magnética, descartando qualquer tipo de fratura.

Após exames médicos realizados nessa terça-feira (21), o atacante brasileiro Neymar teve uma lesão ligamentar diagnosticada no tornozelo direito, informou o PSG.

“Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr , com lesão ligamentar. Um novo exame será feito no início da próxima semana”, diz o comunicado do clube francês.

O departamento médico do PSG não informou por quanto tempo o jogador ficará afastado dos gramados, mas especulava-se antes dos informes dessa terça que seja de três a quatro semanas. A imprensa francesa, porém, indica que ele ficará parado por pelo menos três semanas e, assim, não poderia ser escalado no clássico contra o Olympique de Marselha, em confronto direto na Ligue 1, no próximo domingo (26).

