Futebol Lesões deixaram Neymar fora de ação por quase 500 dias

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Atacante foi ausência no time do PSG por 479 dias só contando lesões mais significativas e períodos de recondicionamento físico Foto: Lucas Figueiredo/CBF Atacante foi ausência no time do PSG por 479 dias só contando lesões mais significativas e períodos de recondicionamento físico. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Confirmada na terça-feira pelo Paris Saint-Germain (PSG), a lesão ligamentar no tornozelo direito do atacante brasileiro Neymar é mais um capítulo de um drama vivido pelo jogador com problemas físicos. Desde que chegou ao PSG, há quase seis anos, o jogador tem sofrido com problemas físicos que já o deixaram de fora por quase 500 dias.

De acordo com levantamento do site Transfermarkt, que acompanha o histórico de lesões de atletas, Neymar foi ausência por 479 dias só contando lesões mais significativas e períodos de recondicionamento físico que o deixaram de fora de mais de duas partidas. O cálculo não leva em conta, por exemplo, a lesão no tornozelo que o tirou da Copa América de 2019, entre o fim de uma temporada e o início de outra.

23% do tempo

O atacante brasileiro assinou com o clube francês no dia 3 de agosto de 2017, há 2.029 dias. Os 479 dias de fora equivalem a cerca de 23% do tempo que está sob contrato com o time de Paris. O brasileiro faz muita falta para o clube: nos 179 jogos em que atuou, marcou 118 vezes.

O histórico também permite constatar que a fratura no metatarso e as lesões no tornozelo são as que mais atormentam o camisa 10: além do atual momento, Neymar sofreu com problemas no tornozelo na própria Copa América de 2019 e na Copa do Mundo de 2022, quando ficou de fora de dois jogos da fase de grupos.

Agora, o brasileiro tenta se recuperar para ajudar o PSG na metade final da temporada, que vinha sendo ótima individualmente: foram 18 gols marcados e 17 assistências em 29 jogos até aqui.

Lesão mais recente

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito no último domingo (19), durante a vitória de virada do PSG sobre o Lille por 4 a 3, pela 24ª rodada da Ligue 1, o campeonato francês, e deixou o gramado chorando. Este é apenas mais um episódio que se soma aos vários em que o jogador acabou lesionado e ficou fora de ação em quase seis anos de Paris.

O PSG informou que o atacante brasileiro fez uma ressonância magnética, descartando qualquer tipo de fratura no local da última lesão. Na última terça-feira (21), o jogador brasileiro fez um novo exame e teve uma lesão ligamentar constatada. A gravidade do problema clínico não foi revelada pelo departamento de futebol do Paris Saint-Germain.

O clube também não informou o tempo de recuperação do jogador, nem se haverá necessidade de intervenção cirúrgica no jogador. Ele passará por um novo exame nos próximos dias. O comunicado mais recente diz que o atleta será submetido a uma avaliação no início da próxima semana.

