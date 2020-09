Magazine Letícia Colin corta o próprio cabelo: “Crianças, não façam isso em casa”

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Atriz brincou sobre resultado do seu momento cabeleireira no isolamento social. (Foto: Reprodução/Instagram)

Letícia Colin cortou o próprio cabelo e exibiu a franja desigual com uma foto publicada em seu Instagram, na manhã deste sábado (5). A atriz de 30 anos de idade brincou sobre o corte feito por ela.

“Sim, cortei meu próprio cabelo. Quem nunca? Ministério da Saúde adverte: ‘Crianças, não façam isso em casa’. Ah, não temos ministro”, brincou ela sobre atacar de cabeleireira durante o isolamento social por conta da pandemia.

O novo visual de Colin, que é mãe de Uri com o ator Michel Melamed, conquistou diversos elogios de internautas. “Você fica linda de todo jeito até careca”, escreveu uma. “Meu Deus, como pode ser tão perfeita?!”, questionou outra.

“Ahh.. fiz isso na última quarta (tava agoniada me sentindo um urso) arrisquei, cortei, ficou com falhas que só eu percebo…e não é que gostei. Tô me sentindo leve e super bem. Mas o seu ficou lindoo. Fico feliz em saber que eu não sou a única doida a fazer isso. Pra tu ficar feia só nascendo de novo”, ainda apoiou uma seguidora.

