Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

A artista afirma que irá atender todas orientações da Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio da Covid-19 na festa Foto: Reprodução/Instagram A artista afirma que irá atender todas orientações da Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio da Covid-19 na festa. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen vai proporcionar uma experiência bem luxuosa aos seus seletos 100 convidados do seu casamento com o músico Esdras de Souza, que acontece no dia 30 de setembro, em Belém (PA). A cantora encomendou macarrons com detalhes em ouro 24k, com os sabores preferidos dela: pistache e leite ninho.

“Os doces são exclusividade do casamento dela. Vão ficar lindos”, promete a chef Paola, da Electo Pâtisserie, resposável pelas guloseimas.

Pedida em casamento no Dia dos Namorados, em junho, a cantora dirá sim na terra natal do noivo. A artista afirma que irá atender todas orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para evitar o contágio da Covid-19 na festa.

“O evento para selar a união será restrito a 100 pessoas, no Restaurante Ilha, onde a capacidade é para 200. O casamentos será em uma balsa, Dentro do Rio, e totalmente ao ar livre. Sem nenhum problema de aglomeração. E mesmo assim, só confirmarmos tudo depois do governo estadual baixar o decreto de permissão de eventos para até 150 pessoas”, garante.

Entre as peculiaridades de subir ao altar em meio à pandemia, é que tudo será higienizado antes do consumo, serão instalados quatro totens de álcool em gel e o tradicional cumprimento aos recém-casados será cancelado. “Não terá abraço aos noivos. Contato físico só entre nós dois. Tudo acontecerá devidamente dentro das normas de saúde. Insistimos na data porque é aniversário dele”, justifica.

No time das madrinhas estão Viviane Batidão, a rainha do tecnomelody do Pará, Samya Maya, cantora de forró, ex-Magníficos, e a blogueira Samara Castro. Já os padrinhos serão músicos paraenses amigos de Esdras e o colunista social Ismaelino Pinto. “Escolhemos pessoas muito queridas que fazem parte da nossa atual história”, alega.

A cerimônia será de dia, às 16h30min, com o pôr do sol de fundo. A juíza Rebeca Godoi oficializará a união. O vestido de Gretchen será da grife espanhola Rosa Clará. A rainha dos memes será maquiada por Jr. Fiel, em um barco “popopo”, típico da região, que atracará na ilha toda decorada por Fátima Petrola.

