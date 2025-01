Esporte Lewis Hamilton dirige carro da Ferrari pela primeira vez em teste na Itália

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os torcedores da escuderia de Maranello puderam ver o inglês dar cerca de 30 voltas na pista privada de Fiorano. Foto: Reprodução Os torcedores da escuderia de Maranello puderam ver o inglês dar cerca de 30 voltas na pista privada de Fiorano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lewis Hamilton dirigiu o carro da Ferrari pela primeira vez nesta quarta-feira (22). Ainda não foi em um evento oficial, mas o heptacampeão mundial conduziu o veículo vermelho em um teste na pista privada de Fiorano, na Itália. Os torcedores da escuderia de Maranello puderam ver o inglês dar cerca de 30 voltas com o SF-23, modelo utilizado pelo time em 2023.

Apesar de não ser um teste oficial de pré-temporada, o evento chamou atenção por se tratar do início de um dos maiores pilotos da história na equipe com mais títulos em todos os tempos na Fórmula 1.

Lewis foi à pista antes das 5h30 (horário de Brasília) e levou ao delírio o público que encarou a manhã com neblina em Fiorano. Na oportunidade, o termômetro marcava 6ºC na comuna italiana no início da sessão, que também conta com a presença de Charles Leclerc.

Lewis Hamilton participa do chamado Testing of Previous Cars (teste de carros prévios, em inglês) ao lado do colega de equipe Leclerc. É uma modalidade com aval da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes de a pré-temporada oficial começar, mas com limitações: os carros devem ter sido desenvolvidos nos três anos imediatamente anteriores ao que precede o atual. No caso de 2025, como 2024 precede o atual, as equipes puderam escolher entre os três anos anteriores a esse: 2021, 2022 e 2023.

Lewis Hamilton dirigiu o modelo de 2023, batizado de SF-23, já equipado com o número 44, marca registrada do piloto. Depois, cumprimentou os fãs com um sorriso no rosto. Neste ano, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda introduziu novas regras que limitam os testes com carros antigos. A prática deve ter, no máximo, 1000 km totais, que devem ser percorridos em no máximo quatro dias. Um dia de prática, neste caso, compreende um período de nove horas de atividade nas pistas entre 9h da manhã e 19h da noite.

Além da primeira atividade como piloto da escuderia de Maranello, um novo detalhe da chegada de Hamilton à Ferrari foi divulgado: o capacete que o sete vezes campeão elegeu para usar já no teste. O modelo é predominantemente amarelo, mas também possui detalhes em vermelho. Bem diferente do utilizado em 2024, com mais detalhes na cor roxa.

Na terça-feira, um outro momento repercutiu bastante entre os fãs de automobilismo: Hamilton posou para foto pela primeira vez com o macacão vermelho da Ferrari. A publicação nas redes sociais atingiu mais de 1 milhão de curtidas em menos de 45 minutos.

Além da participação em Fiorano, o heptacampeão também deve testar o carro nos últimos dias deste mês no circuito de Barcelona, na Espanha. As experiências com modelos utilizados previamente são permitidas em pistas que estão no calendário da temporada da Fórmula 1 – caso de Barcelona – desde que não sejam a menos de 60 dias da realização da prova. As informações são do portal de notícias ge.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/lewis-hamilton-dirige-carro-da-ferrari-pela-primeira-vez-em-teste-na-italia/

Lewis Hamilton dirige carro da Ferrari pela primeira vez em teste na Itália

2025-01-22