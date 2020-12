Mundo Liberação de vacina da AstraZeneca pode afrouxar regras na Inglaterra

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Reino Unido já está aplicando a vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. (Foto: Reprodução)

A aprovação pelas autoridades regulatórias britânicas da candidata a vacina contra covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford pode acelerar o encerramento de restrições para conter a doença no Reino Unido, disse o ministro oficial de gabinete Michael Gove nessa segunda-feira (28).

Gove disse que o órgão regulador independente tem de avaliar a vacina, mas se ela for aprovada, haveria um “aumento significativo” nos imunizantes disponíveis. O Reino Unido já está aplicando a vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech.

“Se conseguirmos a aprovação para esta vacina e a aplicação for conforme planejado, então seremos capazes de gradualmente revogar algumas das restrições que tornaram a vida tão difícil para tantos”, disse ele à Sky News.

Casos

O Reino Unido registrou 41.385 novos casos de covid-19 nessa segunda, um recorde diário, conforme uma variante do coronavírus que se espalha rapidamente aumenta as taxas de infecção e o final de semana prolongado do Natal impactou as informações sobre casos novos.

Houve 357 mortes adicionais 28 dias após um exame positivo, informou o portal de estatísticas de coronavírus do governo.

“Este nível muito alto de infecção é uma preocupação crescente em um momento no qual nossos hospitais estão em seu estado mais vulnerável”, disse Yvonne Doyle, diretora médica da Saúde Pública da Inglaterra.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e seus conselheiros científicos disseram que uma variante do coronavírus que pode ser até 70% mais transmissível está se disseminando velozmente no Reino Unido, embora não se acredite que ela seja mais mortífera ou cause uma doença mais grave.

Isso provocou a adoção de medidas de convívio social rígidas para Londres e o sul inglês, e os planos para amenizar as restrições no Natal em toda o país foram reduzidos dramaticamente ou totalmente descartados.

Na semana passada, Johnson disse que a proliferação da nova variante do coronavírus significa tempos difíceis pela frente, e ministros disseram que pode ser necessário adotar mais medidas.

O aumento das infecções também foi provocado em parte pelo fato de a Irlanda do Norte ter relatado 1.634 casos novos depois de ficar sem relatar casos no domingo ou na sexta devido ao período de Natal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo