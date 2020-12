A União Europeia começou a campanha de vacinação contra a covid-19 no último domingo (27). Nem todos os 27 países do bloco começaram, entretanto, a aplicar as vacinas ao mesmo tempo.

A Alemanha, a Hungria e a Eslováquia iniciaram a imunização um dia antes, no sábado (26).

Já a Holanda terá que esperar até 8 de janeiro. Segundo o jornal americano The New York Times, os primeiros holandeses na fila serão aqueles com 60 anos ou mais com problemas de saúde preexistentes. Em seguida virão cidadãos mais velhos sem doenças prévias – cerca de 6,5 milhões de pessoas. Pessoas saudáveis com menos de 60 anos não terão direito à vacina antes de agosto.