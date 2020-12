Rio Grande do Sul O último mapa do distanciamento controlado neste ano tem 15 regiões gaúchas com bandeira vermelha e seis na cor laranja

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Governo gaúcho rejeitou dois pedidos de reconsideração. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Divulgada nesta segunda-feira (28) e com vigência de sete dias a partir desta terça, a configuração definitiva do último mapa do distanciamento controlado em 2020 reduziu de 20 para 15 o número de regiões gaúchas sob bandeira vermelha (alto risco para coronavírus). Já as áreas em laranja (risco médio) subiram de uma para seis.

O “lay-out” provisório publicado na sexta-feira havia sido alvo de dois recursos encaminhados ao Comitê de Crise do Palácio Piratini por prefeituras e associações locais que pretendiam permanecer com status laranja. Mas os pedidos de reconsideração foram indeferidos.

A Macrorregião de Passo Fundo não obteve resposta favorável porque a região apresenta elevadas taxas de ocupação hospitalar por pacientes de Covid e redução no número de leitos livres de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Já a outra solicitação foi enviada de forma individual pelo município de Cachoeirinha (Macrorregião Metropolitana). Nesse caso, a negativa foi motivada porque a cidade não atendeu aos requisitos de zero hospitalização e zero óbito por Covid nos 14 dias anteriores à apuração.

Estão classificadas em laranja as regiões de Guaíba (pela segunda semana consecutiva), Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas e Bagé. Em laranja estão Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Os detalhes da 34ª rodada podem ser conferidos na página distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Cabe ressaltar que o mapa provisório da rodada seguinte (a primeira de 2021) será divulgado no site oficial estado.rs.gov.br, na próxima sexta-feira (1º), excepcionalmente às 19h.

Cogestão

O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer no dia 15 de dezembro. Das 21 “Regiões Covid”, 19 estão em cogestão e podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. Apenas as áreas de Guaíba e Uruguaiana não aderiram a esse modelo.

Nesta 34ª rodada, 414 dos 497 municípios gaúchos estão classificados em bandeira vermelha, somando 8,6 milhões de habitantes – 76,5% da população gaúcha (11,3 milhões).

Desses, 163 municípios (665,9 mil habitantes ou 5,9% do total) podem adotar protocolos de bandeira laranja porque cumprem os critérios da chamada “Regra 0-0”, ou seja, não tiveram qualquer registro de hospitalização ou óbito de moradores nos 14 dias anteriores à aprovação, desde que a prefeitura crie um regulamento local com essa finalidade.

Dos 83 municípios (2,65 milhões de habitantes, 23,5% da população gaúcha) que se encontram em regiões de bandeira laranja, seis cidades (36,3 mil habitantes, 0,3% da população gaúcha) não registraram óbito ou hospitalização nos últimos 14 dias.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul