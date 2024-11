Rio Grande do Sul Liberada a ciclovia da Ipiranga até a Salvador França em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A liberação permitirá aos ciclistas a utilização de 60% da extensão total da ciclovia. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ciclovia da Ipiranga, em Porto Alegre, foi liberada entre as avenidas João Pessoa e a Salvador França, com um desvio para o passeio entre as ruas Santana e João Guimarães devido ao bloqueio no talude próximo à Ramiro Barcelos, desde o sábado (2) às 9h. No trecho, a orientação é que os ciclistas utilizem o passeio compartilhado com os pedestres, o qual está devidamente sinalizado. A liberação permitirá aos ciclistas a utilização de 60% da extensão total da ciclovia, desde a Edvaldo Pereira Paiva até a Salvador França.

“A partir de análises técnicas sobre a segurança viária e de conversas com ciclistas e com a Câmara de Vereadores, estamos liberando mais um trecho. Reforçando que o protocolo de fechamento para os dias em que houver alertas climáticos emitidos pela Defesa Civil seguirá funcionando, com a previsão de abertura após o fim do alerta”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os técnicos da secretaria de Mobilidade Urbana e a Empresa Pública de Transporte e Circulação enfatizam a importância de respeitar os semáforos e as sinalizações de trânsito e usar iluminação traseira e dianteira na sua bicicleta, sobretudo para a circulação à noite.

Guarda Municipal

Criada em 3 de novembro de 1892, a Guarda Municipal de Porto Alegre, a mais antiga do Brasil, completou 132 anos nesse domingo (3). Formada por 380 agentes distribuídos em 13 bases, busca proteger o patrimônio público, especificamente os municipais, como escolas, postos de saúde, parques, praças e repartições. Atualmente, o órgão está com edital aberto para concurso público, dispondo de 32 vagas.

A Guarda oferece para a população quatro diferentes tipos de atendimento. Além dos agentes fixos monitorando determinados setores, realiza serviço de patrulha pelas guarnições móveis, viaturas e motocicletas. As equipes de patrulha estão distribuídas nas dez áreas de atuação da Guarda, prestando serviço 24 horas e realizando inspeções e apoio em todos os locais públicos municipais da Capital. Também possui um Sistema de Alarme Eletrônico implantado em 230 prédios públicos, monitorados e atendidos pela Guarda. O órgão ainda oferece à população um canal de comunicação através do telefone 153 – Disque Denúncia.

A instituição implantou dez totens de segurança interativos, que estão expostos nos principais pontos de circulação do Centro Histórico e nos postos avançados presentes nos parques Farroupilha (Redenção) e Moinhos de Vento (Parcão) e na Praça XV.

Atualmente, é comandada pelo guarda municipal Marcelo do Nascimento e subordinada à secretaria municipal de Segurança (Smseg), liderada pelo secretário Alexandre Augusto Aragon. Denúncias, solicitações e informações podem ser realizadas por meio dos telefones 156 e 153 e no aplicativo 156+poa. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/liberada-a-ciclovia-da-ipiranga-ate-a-salvador-franca-em-porto-alegre-2/

Liberada a ciclovia da Ipiranga até a Salvador França em Porto Alegre

2024-11-03